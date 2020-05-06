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      Антимонопольный комитет начал расследование против "Эпицентра" из-за работы во время карантина

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      Антимонопольный комитет расследует деятельность "Эпицентра" во время карантина
      Антимонопольный комитет расследует деятельность "Эпицентра" во время карантина / "Эпицентр К"

      Антимонопольный комитет получил основания для начала расследования и открытия дела против сети супермаркетов "Эпицентр" и "Новая линия", которые продолжали работать во время карантина. Впоследствии обещают такое же и против "отдельных известных киевских ресторанов.

      Информацию о начале расследования и будущем открытии дела озвучил председатель Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий на своей странице в Facebook.

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      "Возмущение граждан по поводу работы некоторых сетей во время карантина естественное. С точки зрения антимонопольного законодательства работа "Эпицентра" и "Новой линии" во время карантина является получением неправомерного преимущества над конкурентами. Абсолютное большинство непродовольственных торговых сетей и отдельных магазинов выполнили предписания и приостановили деятельность для уменьшения риска распространения коронавируса", – написал Алексей Хмельницкий.

      Он отметил, что АМКУ ожидал решения исполнительной власти в вопросе нарушений работы сети супермаркетов "Эпицентр" и "Новая линия". И только после того, как Национальная полиция зафиксировала факты торговли запрещенными товарами в период действия карантинных мер в этих торговых сетях, АМКУ начал расследование.

      Как сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, за последнее время полиция составила 10 303 протокола о нарушении карантинных норм. Провели проверку 162 супермаркетов, среди которых – "Эпицентр", "Новая линия". Составили 94 протокола относительно супермаркетов, из них 26 – по сети "Эпицентр".

      По данным Единого госреестра на ноябрь 2019 года, владельцами ООО "Эпицентр К" является нардеп Александр Герега (51,3%), его жена Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

      "В ближайшие дни ждем копии протоколов на нарушителей от Национальной полиции. После их получения открываем дело. В случае, если расследование Киевского ТО АМКУ подтвердит факты нарушения конкурентного законодательства компаниями "Эпицентр", "Новая линия" или любыми другими нарушителями, на них будет наложен штраф в размере до 5% от дохода за 2019 год", – заявил Алексей Хмельницкий.

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      Алексей Хмельницкий также добавил, что подобные проверки будут и относительно киевских ресторанов, которые нарушили условия карантина. Он не назвал какие именно. Однако речь, скорее всего, идет о ресторане "Велюр", который принадлежит депутату от "Слуги народа" Николаю Тищенко.

      Что известно о скандале с рестораном Тищенко

      • Журналисты Bihus.info зафиксировали, что ресторан "Велюр", который принадлежит Николаю Тищенко, продолжает работать, несмотря на карантин.
      • Нардеп объяснил, что ресторан работает как своеобразный штаб и там он проводит отдельные личные встречи.
      • Полиция проверила ресторан Тищенко и закрыла его. По словам министра внутренних дел Авакова, составлены административные протоколы.
      • Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подчеркнул, что партия не будет покрывать нарушения коллеги.
      • Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что у Зеленского был жесткий разговор с Тищенко.
      • Впоследствии оказалось, что сеть салонов и магазинов косметики, которая принадлежит Алле Барановской – жене Николая Тищенко, продолжает работать несмотря на карантин.
      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости Украины Новости политики Карантин в Украине 2020 АМКУ
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