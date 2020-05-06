Антимонопольный комитет начал расследование против "Эпицентра" из-за работы во время карантина

Антимонопольный комитет получил основания для начала расследования и открытия дела против сети супермаркетов "Эпицентр" и "Новая линия", которые продолжали работать во время карантина. Впоследствии обещают такое же и против "отдельных известных киевских ресторанов.

Информацию о начале расследования и будущем открытии дела озвучил председатель Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий на своей странице в Facebook.

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"Возмущение граждан по поводу работы некоторых сетей во время карантина естественное. С точки зрения антимонопольного законодательства работа "Эпицентра" и "Новой линии" во время карантина является получением неправомерного преимущества над конкурентами. Абсолютное большинство непродовольственных торговых сетей и отдельных магазинов выполнили предписания и приостановили деятельность для уменьшения риска распространения коронавируса", – написал Алексей Хмельницкий.

Он отметил, что АМКУ ожидал решения исполнительной власти в вопросе нарушений работы сети супермаркетов "Эпицентр" и "Новая линия". И только после того, как Национальная полиция зафиксировала факты торговли запрещенными товарами в период действия карантинных мер в этих торговых сетях, АМКУ начал расследование.

Как сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, за последнее время полиция составила 10 303 протокола о нарушении карантинных норм. Провели проверку 162 супермаркетов, среди которых – "Эпицентр", "Новая линия". Составили 94 протокола относительно супермаркетов, из них 26 – по сети "Эпицентр".



По данным Единого госреестра на ноябрь 2019 года, владельцами ООО "Эпицентр К" является нардеп Александр Герега (51,3%), его жена Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

"В ближайшие дни ждем копии протоколов на нарушителей от Национальной полиции. После их получения открываем дело. В случае, если расследование Киевского ТО АМКУ подтвердит факты нарушения конкурентного законодательства компаниями "Эпицентр", "Новая линия" или любыми другими нарушителями, на них будет наложен штраф в размере до 5% от дохода за 2019 год", – заявил Алексей Хмельницкий.

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Алексей Хмельницкий также добавил, что подобные проверки будут и относительно киевских ресторанов, которые нарушили условия карантина. Он не назвал какие именно. Однако речь, скорее всего, идет о ресторане "Велюр", который принадлежит депутату от "Слуги народа" Николаю Тищенко.

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