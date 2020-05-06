Антимонопольний комітет розпочав розслідування проти "Епіцентру" через роботу під час карантину

Антимонопольний комітет отримав підстави для початку дослідження та відкриття справи проти мережі супермаркетів "Епіцентр" та "Нова лінія", які продовжували працювати під час карантину. Згодом обіцяють таке ж і проти "окремих відомих київських ресторанів.

Інформацію про початок дослідження та майбутнє відкриття справи озвучив голова Київського обласного територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький на своїй сторінці в Facebook.

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"Обурення громадян з приводу роботи деяких мереж під час карантину природнє. З точки зору антимонопольного законодавства робота "Епіцентру" та "Нової лінії" під час карантину є отриманням неправомірної переваги над конкурентами. Абсолютна більшість непродовольчих торгівельних мереж та окремих магазинів виконала приписи та призупинила діяльність задля зменшення ризику поширення коронавірусу", – написав Олексій Хмельницький.

Він зазначив, що АМКУ очікувала рішення виконавчої влади в питанні порушень роботи мережі супермаркетів "Епіцентр" на "Нова лінія". І лише після того, як Національна поліція зафіксувала факти торгівлі забороненими товарами в період дії карантинних заходів в цих торговельних мережах, АМКУ розпочав дослідження.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, за останній час поліція склала 10 303 протоколи про порушення карантинних норм. Провели перевірку 162 будівельних супермаркетів, серед яких – "Епіцентр", "Нова лінія". Склали 94 протоколи щодо супермаркетів, з них 26 – щодо мережі "Епіцентр".



За даними Єдиного держреєстру на листопад 2019 року, власниками ТОВ "Епіцентр К" є нардеп Олександр Герега (51,3%), його дружина Галина Герега (47,97%) та Тетяна Суржик (0,73%).

"Найближчими днями чекаємо копії протоколів на порушників від Національної поліції. Після їх отримання відкриваємо справу. У випадку, якщо дослідження Київського ТВ АМКУ підтвердить факти порушення конкурентного законодавства компаніями "Епіцентр", "Нова лінія" або будь-якими іншими порушниками, на них буде накладено штраф у розмірі до 5% від доходу за 2019 рік", – заявив Олексій Хмельницький.

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Олексій Хмельницький також додав, що схожі перевірки будуть і щодо київських ресторанів, які порушили умови карантину. Він не назвав які саме. Однак мова, скоріш за все, йде про ресторан "Велюр", який належить депутату від "Слуги народу" Миколі Тищенку.

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