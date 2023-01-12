"Папа, вы будете мною гордиться": история 21-летнего воина-железнодорожника, погибшего в бою
Источник:Укрзализныця
Антон Кочергин ушел на войну еще в 2020 году. До этого работал в Криворожском локомотивном депо помощником машиниста электротяга.
Погиб 21-летний военный в боях возле села Андреевка Сватовского района Луганщины. Уходя в ВСУ, парень уверял отца, что тот им будет гордиться.
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Что известно о погибшем 21-летнем военном-железнодорожнике
21-летний Антон Кочергин вырос в семье железнодорожников:
- его отец Иван Кочергин более 30 лет отдал локомотивному делу;
- старший брат Иван работал помощником машиниста электротяга.
И сам Антон, по их примеру, в сентябре 2019 года пошел работать в Криворожское локомотивное депо Приднепровской железной дороги. Но менее чем через год – летом 2020 года – решил заключить контракт с Вооруженными Силами Украины.
Уезжая, сказал: "Папа, вы будете мною гордиться, я буду служить достойно!"
– вспомнили в компании.
Служил стойко и достойно, отдав самое ценное – жизнь
Обучение Антон Кочергин проходил в 92 отдельной механизированной бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко. С начала полномасштабного вторжения россиян военное подразделение Антона:
- защищало наше государство по самым горячим направлениям – в Чугуеве и Купянске на Харьковщине;
- потом – перебросили в Луганскую область.
Уже в августе 2022 года в Вооруженные Силы Украины мобилизовали и старшего брата Антона – Ивана. Семья уже беспокоилась о двух сыновьях.
К сожалению, в конце октября 2022 года Антон Кочергин перестал выходить на связь.
"Вскоре пришло сообщение, что 29 октября (2022 года – 24 Канал) вблизи села Андреевка Сватовского района Луганской области старший солдат, стрелок-снайпер Антон Кочергин, проявив стойкость и мужество, погиб в бою", – говорится в сообщении.
Что известно об Антоне Кочергине
- 21-летний военный погиб 29 октября 2022 года от ракетных обстрелов россиян в Луганской области. Он получил осколочные травмы.
- Антон Кочергин на войне был снайпером. Из публикаций "Первого городского" Кривого Рога известно, что похоронили военного на центральном кладбище города.
- Кроме того, известно, что у погибшего военного остались девушка, родители и брат. Подруга матери и отца Антона рассказывала журналистам, что их семья очень патриотически настроена.
- Знакомые напоминали изданию "СВОИ. Новости", что Антон Кочергин был добрым, скромным и жизнерадостным. Он был целеустремлен и много мечтал, имел планы.