Кроме того, Антон Ковальский рассказал о дальнейшем взаимодействии с НАБУ и САП. Об этом он написал в своей странице в фейсбуке.
Что планирует делать новый генеральный прокурор?
Исполняющий обязанности генпрокурора сначала заверил, что смена руководства не влияет на непрерывную работу Офиса генпрокурора и региональных прокуратур. А своей первоочередной задачей назвал организацию этого рабочего процесса и обеспечение его результата.
В ОГП впоследствии сообщили о проведении рабочего совещания Ковальского вместе с руководителями структурных подразделений и областных прокуратур. Что касается кадровой работы, то:
- руководителям поручили воздержаться от назначения прокуроров в соответствии с переходными положениями закона "О прокуратуре",
- планируется провести аудит назначений, которые имели место в течение последнего года.
Отдельно и.о. генпрокурора планирует завершить служебные и кадровые процедуры в связи с обстоятельствами, расследуемыми в рамках операции "Карфаген".
С НАБУ и САП мы будем взаимодействовать профессионально и в рамках закона. Каждый орган должен выполнять свою работу в пределах определенных полномочий,
– заявил Ковальский.
Также руководителям прокуратур поставили задачу сосредоточиться на качестве работы в уголовных производствах и результатах по каждому направлению. Отдельно они должны усилить противодействие общей преступности и правонарушениям, которые влияют на безопасность граждан.
Я приступаю к этой работе в сложный для прокуратуры период и хорошо понимаю ответственность, которую сегодня беру на себя,
– добавил Ковальский.
Напомним, 15 сентября Верховная Рада проголосовала за увольнение Руслана Кравченко от должности генерального прокурора. Тогда же указ о его отставке подписал президент Владимир Зеленский.