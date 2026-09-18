Кроме того, Антон Ковальский рассказал о дальнейшем взаимодействии с НАБУ и САП. Об этом он написал в своей странице в фейсбуке.

Что планирует делать новый генеральный прокурор?

Исполняющий обязанности генпрокурора сначала заверил, что смена руководства не влияет на непрерывную работу Офиса генпрокурора и региональных прокуратур. А своей первоочередной задачей назвал организацию этого рабочего процесса и обеспечение его результата.

В ОГП впоследствии сообщили о проведении рабочего совещания Ковальского вместе с руководителями структурных подразделений и областных прокуратур. Что касается кадровой работы, то:

руководителям поручили воздержаться от назначения прокуроров в соответствии с переходными положениями закона "О прокуратуре",

планируется провести аудит назначений, которые имели место в течение последнего года.

Отдельно и.о. генпрокурора планирует завершить служебные и кадровые процедуры в связи с обстоятельствами, расследуемыми в рамках операции "Карфаген".

С НАБУ и САП мы будем взаимодействовать профессионально и в рамках закона. Каждый орган должен выполнять свою работу в пределах определенных полномочий,

– заявил Ковальский.

Также руководителям прокуратур поставили задачу сосредоточиться на качестве работы в уголовных производствах и результатах по каждому направлению. Отдельно они должны усилить противодействие общей преступности и правонарушениям, которые влияют на безопасность граждан.