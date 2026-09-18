Також Антон Ковальський розповів про подальшу взаємодію з НАБУ та САП. Про це він написав у своєму фейсбук.
Що планує працювати новий генпрокурор?
Виконувач обов'язків генпрокурора спершу запевнив, що зміна керівництва не впливає на безперервну роботу Офісу Генпрокурора та регіональних прокуратур. А своїм першочерговим завдання назвав організацію цього робочого процесу та забезпечення його результату.
В ОГП згодом проінформували про проведення робочої наради Ковальського разом із керівниками структурних підрозділів та обласних прокуратур. Щодо кадрової роботи, то:
- керівникам доручили утриматися від призначення прокурорів відповідно до перехідних положень закону "Про прокуратуру",
- планують провести аудит таких призначень, що відбувались упродовж останнього року.
Окремо в.о. генпрокурора планує завершити службові та кадрові процедури через обставини, які розслідують у межах операції "Карфаген".
З НАБУ та САП будемо взаємодіяти професійно і в межах закону. Кожен орган має виконувати свою роботу в межах визначених повноважень,
– заявив Ковальський.
Також керівникам прокуратур поставили завдання зосередитись на якості роботи у кримінальних провадженнях та результатах за кожним напрямом. Окремо вони мають посилити протидію загальнокримінальній злочинності та правопорушенням, які впливають на безпеку громадян.
Я приступаю до цієї роботи у складний для прокуратури період і добре розумію відповідальність, яку сьогодні беру на себе,
– додав Ковальський.
Нагадаємо, 15 вересня Верховна Рада проголосувала за звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора. Тоді ж указ про його відставку підписав президент Володимир Зеленський.