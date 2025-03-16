Защищал украинский Торецк: на фронте погиб киевский полицейский Антон Пшеничный

Украина продолжает терять своих лучших сыновей и дочерей в боях со страной-агрессором. На этот раз стало известно о гибели киевского полицейского Антона Пшеничного.

Он участвовал в обороне города Торецк в Донецкой области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

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Что известно о павшем на фронте Антоне Пшеничном

Правоохранители рассказали, что полицейский получил ранения, несовместимые с жизнью, во время выполнения боевых задач по отпору вооруженной агрессии России в городе Торецк. На момент гибели мужчине было всего 30 лет.

Антон Пшеничный был старшим инспектором отделения тактико-специальной подготовки полка полиции особого назначения (стрелковый) столичного Главка полиции.

Службу в полиции Антон Пшеничный начал в апреле 2022 года в патрульной службе полиции особого назначения "Полтава", впоследствии перешел в штурмовой полк "Сафари" Департамента полиции особого назначения Объединенной штурмовой бригады Нацполиции "Ярость" и с лета 2024 года работал старшим инспектором отделения тактико-специальной подготовки полка полиции особого назначения (стрелкового) Главного управления Национальной полиции в городе Киеве,

– рассказали в полиции.

По данным правоохранителей, взять в руки оружие и пойти служить в полицию Антона заставила полномасштабная война, когда его родной город Бердянск оккупировали войска страны-агрессора. До этого мужчина имел высшее педагогическое образование и мечтал совсем о другом будущем, планы на которое разрушило полномасштабное наступление России на родную украинскую землю.

Последние месяцы лейтенант полиции Антон Пшеничный выполнял задачи по отпору вооруженной агрессии врага на позициях в Торецке, Донецкой области.

"Утром 13 марта состоялся очередной вражеский артиллерийской обстрел позиции, на которой находился полицейский, в результате чего он получил осколочное ранение головы, которое оказалось несовместимым с жизнью", – отметили правоохранители.

Коллеги Антона Пшеничного отметили, что он погиб с оружием в руках, как настоящий воин и Герой. Это тяжелая и невосполнимая потеря для всех собратьев и родных Антона.

24 Канал выражает искренние соболезнования семье и близким людям Антона Пшеничного, из-за печального известия о гибели Героя на фронте.