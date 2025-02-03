Один из лучших операторов FPV: на фронте погиб соучредитель "Острых Козырьков" Антон Спицын

Украина продолжает терять своих лучших сыновей и дочерей в войне против российского агрессора. 3 февраля стало известно, что на фронте погиб соучредитель группы специального назначения "Острые Козырьки" Антон Спицын.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщения Александра Спицына, Олега Кадарова и Сергея Стерненко.

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Что известно о павшем Антоне Спицыне

Печальную весть о гибели Антона Спицына сообщил его брат Александр, который также служит на фронте. Военный отметил, что для него это "самый черный и самый тяжелый день в жизни".

Сегодня меня покинул мой родной брат. Ближайший и самый родной для меня человек. Трудно писать и вспоминать жизнь Антона, однако он жил героем и умер героем...

– написал Александр Спицын.

По словам Александра, Антон в бою получил ранения несовместимые с жизнью. Поэтому навсегда ушел на небеса.

Высказался о гибели Антона Спицына и музыкант и военнослужащий "Острых Козырьков" Олег Каданов. Он отметил, что вместе с павшим собратом с юмором смеялись и говорили, что если бы не война, то даже трудно представить условия, при которых они бы могли познакомиться и подружиться.

"Я благодарен вселенной, что имел возможность общаться и учиться у тебя! Действительно, война забирает лучших и здесь нет никакой мистики – поэтому они и лучшие, что идут первыми и собственным примером показывают, как надо выгрызать результат и воплощать казалось бы невыполнимые задачи!" – написал Олег Каданов.

Вспомнил павшего защитника и украинский волонтер Сергей Стерненко. Он отметил, что его команда много помогала Антону Спицыну и его подразделению "Острые Козырьки".

Он отправил в ад, наверное, сотни российских захватчиков. Это большая потеря для Украины,

– резюмировал Стерненко.

Стоит отметить, что "Острые Козырьки" – это боевая группа ударных БПЛА в составе спецподразделения Нацгвардии "ОМЕГА" из Харькова. Сейчас они уничтожают противника и обороняют наши территории под Липцами на Харьковском направлении.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким павшего Героя – Антона Спицына.