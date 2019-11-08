Антон порвал с Маричкой: Притула отреагировал на предательство Родины экс-коллеги Молочного

Бывший актер и сопродюсер украиноязычного скетч-шоу "Файна Юкрайна" Андрей Молочный попал в украинофобский скандал из-за своего заявления о якобы "фашистах, которые ходят по улицам Киева". Его коллега по шоу Сергей Притула уже отреагировал на этот скандал и признался: от такой ситуации ему довольно больно.

Антон из Жашкова просил передать, что с Маричкой они давно не живут вместе, написал в своем фейсбуке украинский шоумен и политик Сергей Притула.

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Сергей Притула даже написал на своей странице стихотворение относительно этой ситуации. Приводим его в оригинале:

Коли від мене ти пішла, я горько плакав.

Обидва локтя іскусав, пропив ларьочки гриль.

На пост твій в інстаграмі я натрапив...

Заплакав ще раз і зламав костиль!

Сергей Притула также своих подписчиков попросил не устраивать фестиваль оскорблений в комментариях.

"Вас интересовала моя реакция и вы просили меня отреагировать на инфоповоды. Я отреагировал. Все оскорбления у себя на страницах. Мне довольно больно от самого информповода", – написал шоумен.



Притула и Молочный в ролях продюсера Валентина и Звезды Василия

Что связывает Притулу и Молочного?

Сергей Притула и Андрей Молочный стали известными благодаря своему участию в Comedy Club Ukraine и скетч-шоу "Файна Юкрайна". В последнем они оба были главными актерами и выполняли все ключевые роли.

Наиболее известными ролями Притулы и Молочного в "Файна Юкрайна" были:

влюбленная пара Антон и Маричка – история любви жашковского бизнесмена, который торгует цыплятами-гриль, и девушки с Богом забытого села;

– история любви жашковского бизнесмена, который торгует цыплятами-гриль, и девушки с Богом забытого села; продюсер Валентин и Звезда Василий – продюсер постоянно безуспешно пытался раскрутить свою единственную звезду, которая часто выступала за бутерброды или мешок картошки;

– продюсер постоянно безуспешно пытался раскрутить свою единственную звезду, которая часто выступала за бутерброды или мешок картошки; менеджеры Андрей и Сергей – после работы любили посидеть в пабе, откуда и происходит когда вирусная фраза: "бармен, 400 грамм водки, два бокала пива";

– после работы любили посидеть в пабе, откуда и происходит когда вирусная фраза: "бармен, 400 грамм водки, два бокала пива"; геи-националисты Остап и Олекса – считали своим долгом беспощадно карать геев-москалей.

После начала российско-украинской войны жизнь обоих актеров очень сильно изменилась – если Сергей Притула стал активно заниматься волонтерством и помогать украинским защитникам, то Андрей Молочный отправился в Россию, где рассказывает об "украинских фашистах".