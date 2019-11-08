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      Антон порвал с Маричкой: Притула отреагировал на предательство Родины экс-коллеги Молочного

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      Притула и Молочный в роли влюбленных Антона и Марички
      Притула и Молочный в роли влюбленных Антона и Марички / k1.ua

      Бывший актер и сопродюсер украиноязычного скетч-шоу "Файна Юкрайна" Андрей Молочный попал в украинофобский скандал из-за своего заявления о якобы "фашистах, которые ходят по улицам Киева". Его коллега по шоу Сергей Притула уже отреагировал на этот скандал и признался: от такой ситуации ему довольно больно.

      Антон из Жашкова просил передать, что с Маричкой они давно не живут вместе, написал в своем фейсбуке украинский шоумен и политик Сергей Притула.

      К слову: Толпы фашистов и издевательства над ветеранами: комик Сomedy Сlub Молочный поразил заявлением Украину

      Сергей Притула даже написал на своей странице стихотворение относительно этой ситуации. Приводим его в оригинале:

      Коли від мене ти пішла, я горько плакав.
      Обидва локтя іскусав, пропив ларьочки гриль.
      На пост твій в інстаграмі я натрапив...
      Заплакав ще раз і зламав костиль!

      Сергей Притула также своих подписчиков попросил не устраивать фестиваль оскорблений в комментариях.

      "Вас интересовала моя реакция и вы просили меня отреагировать на инфоповоды. Я отреагировал. Все оскорбления у себя на страницах. Мне довольно больно от самого информповода", – написал шоумен.

      Сергій Притула і Андрій Молочний
      Притула и Молочный в ролях продюсера Валентина и Звезды Василия

      Что связывает Притулу и Молочного?

      Сергей Притула и Андрей Молочный стали известными благодаря своему участию в Comedy Club Ukraine и скетч-шоу "Файна Юкрайна". В последнем они оба были главными актерами и выполняли все ключевые роли.

      Наиболее известными ролями Притулы и Молочного в "Файна Юкрайна" были:

      • влюбленная пара Антон и Маричка – история любви жашковского бизнесмена, который торгует цыплятами-гриль, и девушки с Богом забытого села;
      • продюсер Валентин и Звезда Василий – продюсер постоянно безуспешно пытался раскрутить свою единственную звезду, которая часто выступала за бутерброды или мешок картошки;
      • менеджеры Андрей и Сергей – после работы любили посидеть в пабе, откуда и происходит когда вирусная фраза: "бармен, 400 грамм водки, два бокала пива";
      • геи-националисты Остап и Олекса – считали своим долгом беспощадно карать геев-москалей.

      После начала российско-украинской войны жизнь обоих актеров очень сильно изменилась – если Сергей Притула стал активно заниматься волонтерством и помогать украинским защитникам, то Андрей Молочный отправился в Россию, где рассказывает об "украинских фашистах".

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины LifeStyle Новости политики Война на Донбассе Скандал Война Сергей Притула
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