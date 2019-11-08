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      Антон порвав з Марічкою: Притула відреагував на зраду Батьківщини свого ексколеги Молочного

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      Притула і Молочний в ролі закоханих Антона і Марічки
      Притула і Молочний в ролі закоханих Антона і Марічки / k1.ua

      Колишній актор та співпродюсер україномовного скетч-шоу "Файна Юкрайна" Андрій Молочний потрапив в українофобський скандал через свою заяву про буцімто "фашистів, які ходять вулицями Києва". Його колега по шоу Сергій Притула вже відреагував на цей скандал та зізнався: від такої ситуації йому доволі боляче.

      Антон з Жашкова просив передати, що з Марічкою вони давно не мешкають разом, написав у своєму фейсбуці український шоумен та політик Сергій Притула.

      До слова: Натовпи фашистів і знущання над ветеранами: комік Сomedy Сlub Молочний вразив заявою про Україну

      Сергій Притула навіть написав на своїй сторінці вірш щодо цієї ситуації. Наводимо його в оригіналі:

      Коли від мене ти пішла, я горько плакав.
      Обидва локтя іскусав, пропив ларьочки гриль.
      На пост твій в інстаграмі я натрапив...
      Заплакав ще раз і зламав костиль!

      Сергій Притула також своїх підписників попросив не влаштовувати фестиваль образ у коментарях.

      "Вас цікавила моя реакція і ви просили мене відреагувати на інформпривід. Я відреагував. Усі образи у себе на сторінках. Мені доволі боляче від самого інформприводу", – написав шоумен.

      Сергій Притула і Андрій Молочний
      Притула і Молочний в ролях продюсера Валентина і Зірки Василя

      Що пов'язує Притулу та Молочного?

      Сергій Притула та Андрій Молочний стали відомими завдяки своїй участі у Comedy Club Ukraine та скетч-шоу "Файна Юкрайна". В останньому вони обоє були головними акторами та виконували усі ключові ролі.

      Найбільш відомими ролями Притули та Молочного у "Файна Юкрайна" були:

      • закохана пара Антон та Марічка – історія кохання жашківського бізнесмена, який торгує курчатами-гриль, та дівчини з Богом забутого села;
      • продюсер Валентин та Зірка Василь – продюсер постійно безуспішно намагався розкрутити свою єдину зірку, яка часто виступала за бутерброди або мішок картоплі;
      • менеджери Андрій і Сергій – після роботи любили посидіти у пабі, звідки і походить колись вірусна фраза: "бармен, 400 грам водки, два бокала пива";
      • геї-націоналісти Остап і Олекса – вважали своїм обов'язком нещадно карати геїв-москалів.

      Після початку російсько-української війни життя обох акторів дуже сильно змінилося – якщо Сергій Притула став активно займатися волонтерством та допомагати українським захисникам, то Андрій Молочний подався до Росії, де розповідає про "українських фашистів".

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Скандал LifeStyle Сергій Притула Війна
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