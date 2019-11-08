Антон порвав з Марічкою: Притула відреагував на зраду Батьківщини свого ексколеги Молочного

Колишній актор та співпродюсер україномовного скетч-шоу "Файна Юкрайна" Андрій Молочний потрапив в українофобський скандал через свою заяву про буцімто "фашистів, які ходять вулицями Києва". Його колега по шоу Сергій Притула вже відреагував на цей скандал та зізнався: від такої ситуації йому доволі боляче.

Антон з Жашкова просив передати, що з Марічкою вони давно не мешкають разом, написав у своєму фейсбуці український шоумен та політик Сергій Притула.

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Сергій Притула навіть написав на своїй сторінці вірш щодо цієї ситуації. Наводимо його в оригіналі:

Коли від мене ти пішла, я горько плакав.

Обидва локтя іскусав, пропив ларьочки гриль.

На пост твій в інстаграмі я натрапив...

Заплакав ще раз і зламав костиль!

Сергій Притула також своїх підписників попросив не влаштовувати фестиваль образ у коментарях.

"Вас цікавила моя реакція і ви просили мене відреагувати на інформпривід. Я відреагував. Усі образи у себе на сторінках. Мені доволі боляче від самого інформприводу", – написав шоумен.



Притула і Молочний в ролях продюсера Валентина і Зірки Василя

Що пов'язує Притулу та Молочного?

Сергій Притула та Андрій Молочний стали відомими завдяки своїй участі у Comedy Club Ukraine та скетч-шоу "Файна Юкрайна". В останньому вони обоє були головними акторами та виконували усі ключові ролі.

Найбільш відомими ролями Притули та Молочного у "Файна Юкрайна" були:

закохана пара Антон та Марічка – історія кохання жашківського бізнесмена, який торгує курчатами-гриль, та дівчини з Богом забутого села;

– історія кохання жашківського бізнесмена, який торгує курчатами-гриль, та дівчини з Богом забутого села; продюсер Валентин та Зірка Василь – продюсер постійно безуспішно намагався розкрутити свою єдину зірку, яка часто виступала за бутерброди або мішок картоплі;

– продюсер постійно безуспішно намагався розкрутити свою єдину зірку, яка часто виступала за бутерброди або мішок картоплі; менеджери Андрій і Сергій – після роботи любили посидіти у пабі, звідки і походить колись вірусна фраза: "бармен, 400 грам водки, два бокала пива";

– після роботи любили посидіти у пабі, звідки і походить колись вірусна фраза: "бармен, 400 грам водки, два бокала пива"; геї-націоналісти Остап і Олекса – вважали своїм обов'язком нещадно карати геїв-москалів.

Після початку російсько-української війни життя обох акторів дуже сильно змінилося – якщо Сергій Притула став активно займатися волонтерством та допомагати українським захисникам, то Андрій Молочний подався до Росії, де розповідає про "українських фашистів".