Антоненко изменили меру пресечения: с круглосуточного на ночной домашний арест
27 сентября 2021 , 15:52Читати новину українською
Источник:Юлия Кузьменко в фейсбуке
Андрею Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, изменили меру пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест.
Соответствующее решение 27 сентября принял Шевченковский районный суд Киева.
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Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора, который просил продлить Андрею Антоненко круглосуточный домашний арест. Теперь Андрей должен быть дома только с 23:00 до 06:00,
– отметили на фейсбук-странице Free Riff.
Рассмотрение дела об убийстве Шеремета: коротко
- Следствие опубликовало результаты взрывотехнической экспертизы. Согласно которым устройство было наполовину заполнено взрывоопасным веществом.
- Все показатели якобы намекают, что взрывное устройство, которое установили в авто Павла Шеремета, похоже на мину МОН-50.
- Во время обысков у Андрея Антоненко следователи обнаружили предмет, похожий на такой боеприпас. Защита настаивает, что на самом деле до сих пор неизвестно, какое вещество и взрывчатку применили. Поэтому есть сомнения относительно объективности экспертизы.
- Денис Монастырский заявил, что МВД до сих пор проверяет все возможные версии относительно вероятных заказчиков резонансного убийства журналиста. Сейчас проходят дополнительные следственные действия, собирают и изучают новую информацию.