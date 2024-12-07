Зеленского пригласили на первый саммит Евросовета после назначения его нового президента
Уже вскоре европейские лидеры проведут первый саммит после смены руководства институтов ЕС. На него также пригласили украинского президента Владимира Зеленского.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на письмо-приглашение президента Европейского совета Антониу Кошты лидерам ЕС. Встреча состоится 19 декабря.
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Что известно о ближайшем саммите Евросовета
Согласно обнародованной информации, Антониу Кошта впервые созывает саммит лидеров ЕС, после того, как занял пост президента Евросовета в начале декабря 2024 года. Он отметил, что главным вопросом на повестке дня будет война в Украине и поддержка Киева в борьбе.
Я только что вернулся из визита в Киев, в первый день моего мандата. Мы должны оставаться с Украиной столько, сколько потребуется, и делать все возможное, чтобы российское вторжение потерпело поражение и международное право взяло верх,
– говорит он.
По его словам, вышеупомянутое заседание 19 декабря является прекрасной возможностью для того, чтобы направить единое и однозначное послание помощи Украине для достижения всестороннего, справедливого и длительного мира на территории нашего государства. Поэтому на саммит пригласили и Владимира Зеленского.
По мнению средства, приняв участие в саммите, украинский лидер сможет поделиться с европейскими лидерами последними событиями, в частности ситуацией в Украине, а также сформулировать собственные взгляды на то, как Европа может лучше поддержать наше государство.
Кроме вышеупомянутого, во время мероприятия также обсудят место Европейского Союза в мире и результаты председательства Венгрии в Совете.
Напомним, утром 1 декабря в Киев с визитом прибыли новый глава Европейского совета Антониу Кошта и верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Они приехали в столицу Украины в свой первый день на новых должностях.