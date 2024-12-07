Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на лист-запрошення президента Європейської ради Антоніу Кошти лідерам ЄС. Зустріч відбудеться 19 грудня.

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Що відомо про найближчий саміт Євроради

Згідно з оприлюдненою інформацією, Антоніу Кошта вперше скликає саміт лідерів ЄС, після того, як обійняв посаду президента Євроради на початку грудня 2024 року. Він зазначив, що головним питанням на порядку денному буде війна в Україні та підтримка Києва у боротьбі.

Я щойно повернувся з візиту до Києва, в перший день мого мандату. Ми повинні залишатися з Україною стільки, скільки буде потрібно, і робити все можливе, щоб російське вторгнення зазнало поразки й міжнародне право взяло гору,

– каже він.

За його словами, вищезгадане засідання 19 грудня є чудовою нагодою для того, аби надіслати єдине та однозначне послання допомоги Україні для досягнення всебічного, справедливого та тривалого миру на території нашої держави. Тож на саміт запросили й Володимира Зеленського.

На думку кошти, взявши участь у саміті, український лідер зможе поділитися з європейськими лідерами останніми подіями, зокрема ситуацією в Україні, а також сформулювати власні погляди на те, як Європа може найкраще підтримати нашу державу.

Крім вищезгаданого, під час заходу також обговорять місце Європейського Союзу у світі та результати головування Угорщини в Раді.

Нагадаємо, зранку 1 грудня до Києва з візитом прибули новий очільник Європейської ради Антоніу Кошта і верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас. Вони приїхали до столиці України у свій перший день на нових посадах.