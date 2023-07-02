Продолжается мощная боевая работа, – ОК "Юг" о ситуации в районе Антоновского моста

В Вооруженных Силах подтвердили, что в районе Антоновского моста продолжаются тяжелые бои, однако призывали соблюдать информационную тишину. Собственно, между нашими защитниками и оккупантами – ожесточенная контрбатарейная борьба в этой зоне.

В Британской разведке на днях констатировали, что возле Антоновского моста под Херсоном – ожесточенная борьба между ВСУ и захватчиками. В воскресенье утром, 2 июля, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона заявила, что это – правда, – информирует 24 Канал.

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Возле Антоновского моста – бои

Как отметила спикер, она не может раскрывать детали этой операции, ведь сейчас важно соблюдать информационную тишину: "Чтобы была сделана нормально боевая хорошая работа, нам нужна информационная тишина. Но мы используем все данные, которые получаем, для того, чтобы правильно формировать свои дальнейшие действия".

Однако уже сейчас можно сказать, что в районе Антоновского моста – битва между оккупантами и нашими защитниками. Стоит уточнить, что эта переправа соединяет Херсон с левым берегом Днепра, в частности, с такими населенными пунктами, как Олешки и Голая Пристань.

В настоящее время идет мощная боевая работа. Акцент на контрбатарейной борьбе, потому что особенность нашей линии фронта в этом районе – это действительно то, что она в зоне реки Днепр,

– заявила Гуменюк.

Кроме того, она подчеркнула, что русло Днепра было несколько деформировано, потому что оккупанты взорвали Каховскую плотину. Это, конечно, несколько усложнило работу ВСУ. Тем не менее за прошедшие сутки нашим бойцам удалось уничтожить в этом районе: