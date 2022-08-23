По 100 долларов за проезд: оккупанты использовали Антоновский мост, чтобы обдирать украинцев

россияне используют все возможности для грабежа украинцев на оккупированных территориях. Даже пользование мостом оккупанты додумались сделать платным.

Удары искусных воинов ВСУ по Антоновскому мосту создали российским оккупантам много проблем. Речь идет не только о перекидывании техники: как сообщили источники 24 канала в разведке, россияне додумались использовать объект для собственного обогащения за счет мирных украинцев.

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Как оккупанты использовали Антоновский мост для обдирания украинцев

Поскольку российские оккупанты намародерили уже все, что могли, то взялись требовать у украинцев деньги даже за возможность передвижения. Антоновский мост был едва ли не единственной опцией пересечения Днепра, и россияне додумались до "схемы", как на этом заработать.

До успешных атак по мосту 22 августа тот мог выдерживать гражданские автомобили, легковушки и бусы. О перегоне своей боевой техники через мост враг уже может забыть.

Поскольку предпринимателям нужно было пересекать Днепр для пополнения запасов своих магазинов, россияне на блокпостах потребовали у них за проезд по Антоновскому мосту 100 долларов. Мол, это дневной взнос: заплати – и на протяжении суток можешь кататься по мосту туда и сюда сколько тебе нужно.

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