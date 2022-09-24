ВСУ ударили по резервам российской техники в районе Антоновского моста
Источник:ОК "Юг"
Украинские защитники еще раз отработали по резервам захватчиков в районе Антоновского моста – враг лишился техники.
ВСУ не дают врагу перекинуть технику
В оперативной сводке командования говорится, что ВСУ снова "закрепили огневой контроль над Каховским мостом" и "существенно ослабили резервы врага". Проще говоря, попали по технике россиян.
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Вновь закреплен огневой контроль над Каховским мостом, в районе Антоновского моста резервы вражеской техники, которые готовились к переправе альтернативным образом, существенно ослаблены путем нанесения огневого поражения,
– говорится в сообщении.
Также военные сообщили, что в самом Херсоне атаки подвергся район сосредоточения вражеского вооружения и техники, а в Бериславском районе под прицел ВСУ попали артиллерийская батарея и пункт управления вражескими подразделениями. Еще один пункт управления поражен в Геническом районе.
В командовании "Юг" сообщили, что всего нашей авиацией нанесены 3 удара по врагу, а ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано 180 огневых задач.
Актуально о ситуации в Херсонской области
Как сообщает американское издание The New York Times, в последние недели президент россии активно участвует в планировании стратегии войны против Украины. Лидер страны-террориста отклонил просьбу своих командиров покинуть Херсон.
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