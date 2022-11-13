Половина уничтожена, половина – в дырах: свежее видео Антоновского моста, снятое дроном

В сеть выложили новые кадры взорванного Антоновского моста. Видео снято с дрона, поэтому можно рассмотреть все разрушения.

Половина Антоновского моста ушла под воду. Другая часть – в дырах, словно швейцарский сыр, пишет 24 канал.

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Что еще видно на видео

То, что половина Антоновского моста разрушена, видно невооруженным глазом. Если присмотреться, то можно увидеть, что понтонная переправа, по которой российские захватчики бежали с правого берега, тоже затоплена.

Оккупанты сами взорвали за собой мост – все для того, чтобы помешать ВСУ двигаться дальше и освобождать новые территории.

Отступая из Херсона, россияне разрушили 7 мостов

В тот день, когда россияне бежали из Херсона, они разрушили по меньшей мере 7 мостов, 4 из них – через реку Днепр. В частности об этом свидетельствуют снимки Maxar Technologies.

Оккупанты уничтожили автомобильный и железнодорожный мосты, расположенные на дамбе в Новой Каховке. На спутниковых снимках видно, как вода вытекает из трех шлюзов на пересекающей Днепр критической дамбе.

Российские "военкоры" публиковали видео, на котором видно, что вся центральная часть моста была разрушена. Вероятно, их взорвали при переходе русской группировки войск с правого берега на левый.

Также были повреждены несколько других переездов, включая железнодорожный мост и мост в Дарьевке.

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