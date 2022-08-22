Операцию давно планировали, – военный эксперт об ударе по колонне на Антоновском мосту

Вооруженные Силы Украины в который раз ударили по Антоновскому мосту в Херсоне. Это была давно и хорошо спланированная операция, чтобы разрушить его пролеты.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, украинские защитники следили и контролировали, как двигалась по мосту колонна КамАЗов.

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"Операция была очень хорошо спланирована"

Нарожный отметил, что, судя по словам свидетелей, по Антоновскому мосту двигались 9 КамАЗов. ВСУ попали в них с HIMARS, после чего прогремели 8 – 10 взрывов. Из этого можно заключить, что операция была сверхсложной.

Представим 9 грузовиков, двигающихся через мост. Они двигаются со скоростью, скажем, 60 километров в час. С боеприпасами они скорее, пожалуй, не будут,

– сказал военный эксперт.

По его словам, ракета М31 летит со скоростью 3000 километров в час. Если ВСУ стреляли с максимальной дальности, то есть с 80 километров – это означает, что ракета летит примерно 1,5 минуты, а грузовик за это время проезжает примерно 1,5 километра.

Это означает, что операция была очень хорошо спланирована, очень хорошо выполнена,

– подчеркнул Нарожный.

По его мнению, эта операция планировалась давно, чтобы разрушить пролет моста и полностью остановить коммуникации на этом направлении.

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"Дали команду на открытие огня"

Нарожный считает, что Вооруженные Силы Украины искали эту вражескую колонну грузовиков, контролировали и следили за тем, как она двигается.

В тот самый момент, когда КамАЗы выехали на мост и они поняли, с какой скоростью колонна собирается двигаться – дали команду на открытие огня,

– заявил военный эксперт.

По его словам, с точки пуска к мосту летели 8 – 10 ракет, а возможно даже больше, чтобы точно попасть в эту колонну на Антоновском мосту.

Удары по Антоновскому мосту: что известно

Антоновский мост в очередной раз подвергся атаке со стороны ВСУ. Местные жители, собственными глазами увидевшие обстрел, рассказали о сразу десятке "прилетов".

ВСУ 22 августа официально подтвердили новый удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Его оккупанты активно использовали для транспортировки техники.

Херсонский активист Владимир Молчанов сообщал, что еще несколько дней тому назад российские захватчики пытались переправить свою технику на правый берег Днепра. В частности, речь идет о бензовозах и крытых грузовиках.

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