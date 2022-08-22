Про це 24 каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. За його словами, українські захисники стежили й контролювали, як рухалася мостом колона КамАЗів.

Читайте також Не забезпечують потреби, – Хлань розповів, чи можуть окупанти перекидати техніку на Херсонщині

"Операція була дуже гарно спланована"

Нарожний зазначив, що, судячи зі слів свідків, Антонівським мостом рухалися 9 КамАЗів. ЗСУ поцілили у них із HIMARS, після чого прогриміли 8 – 10 вибухів. З цього можна зробити висновок, що операція була надскладною.

Уявімо 9 вантажівок, які рухаються через міст. Вони рухаються зі швидкістю, скажімо, 60 кілометрів за годину. З боєприпасами вони швидше, мабуть, не будуть,

– сказав військовий експерт.

За його словами, ракета М31 летить зі швидкістю 3000 кілометрів за годину. Якщо ЗСУ стріляли з максимальної дальності, тобто з 80 кілометрів, – це означає, що ракета летить приблизно 1,5 хвилини, а вантажівка за цей час проїжджає приблизно 1,5 кілометра.

Це означає, що операція була дуже гарно спланована, дуже гарно виконана,

– наголосив Нарожний.

На його думку, цю операцію планували давно, щоб зруйнувати проліт мосту й повністю зупинити комунікації на цьому напрямку.

Нарожний прокоментував удар по колоні на Антонівському мосту: дивіться відео

"Дали команду на відкриття вогню"

Нарожний вважає, що Збройні Сили України шукали цю ворожу колону вантажівок, контролювали та стежили за тим, як вона рухається.

У той самий момент, коли КамАЗи виїхали на міст і вони зрозуміли, з якою швидкістю колона збирається рухатися – дали команду на відкриття вогню,

– заявив військовий експерт.

За його словами, з точки пуску до мосту летіли 8 – 10 ракет, а, можливо, навіть більше, щоб точно влучити в цю колону на Антонівському мосту.

Важливо! Влітку 2022 року весь світ дізнався про Антонівський міст у Херсоні. ЗСУ завдали по ньому потужних ударів та вивели з ладу, чим створили значні проблеми усьому угрупованню окупантів на правому березі Дніпра на півдні України.

Удари по Антонівському мосту: що відомо

Антонівський міст укотре зазнав атаки з боку ЗСУ. Місцеві мешканці, які на власні очі побачили обстріл, розповіли про відразу десяток "прильотів".

ЗСУ 22 серпня офіційно підтвердили новий удар по Антонівському мосту в Херсоні. Його окупанти активно використовували для транспортування техніки.

Херсонський активіст Володимир Молчанов повідомляв, що ще декілька днів тому російські загарбники намагалися переправити свою техніку на правий берег Дніпра. Зокрема, мовиться про бензовози та криті вантажівки.

Варте уваги – Антонівський міст практично розвалився: дивіться відео