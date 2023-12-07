В четверг, 7 декабря, в Киевском апелляционном суде продолжалось заседание касательно Александра Дубинского. В итоге нардеп был оставлен под стражей.

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Дубинский остается в СИЗО

Суд оставил меру пресечения нардепа Дубинского без изменений. Он пробудет под стражей до 12 января 2024 года без права на залог.

К слову, заседание проходило в закрытом режиме. Журналистов пустили только на оглашение решения.

После постановления суда Александр Дубинский заявил журналистам, что его якобы две ночи подряд избивали, переводив для этого из двойной камеры СИЗО в криминальную.

А перед заседанием он сказал, что у него сломано 2 ребра.

Сегодня я прошел рентген, наконец. По медицинскому заключению, которое мне предоставлено в Киевском следственном изоляторе, у меня сломано 10-е и 11-е ребро с левой стороны. Это фактически устанавливает пытки,

– сказал Дубинский.

Он также заявил, что его защитники будут ходатайствовать о переводе в другое место содержания, а именно в одиночную камеру.

В СИЗО уверяют, что Дубинского никто не избивал