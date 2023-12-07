У четвер, 7 грудня, у Київському апеляційному суді тривало засідання щодо Олександра Дубінського. У підсумку нардепа залишили під вартою.

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Дубінський залишається в СІЗО

Суд залишив запобіжний захід нардепа Дубінського без змін. Він пробуде під вартою до 12 січня 2024 року без права на заставу.

До слова, засідання проходило у закритому режимі. Журналістів пустили лише на оголошення рішення.

Після ухвали суду Олександр Дубінський заявив журналістам, що його буцімто дві ночі поспіль били, переводивши для цього з подвійної камери СІЗО до кримінальної.

А перед засіданням він сказав, що у нього зламані 2 ребра.

Сьогодні я пройшов рентген нарешті. За медичним висновком, який мені наданий у Київському слідчому ізоляторі, у мене зламане 10-те та 11-те ребро з лівого боку. Це фактично встановлює катування,

– сказав Дубінський.

Він також заявив, що його захисники будуть клопотати про переведення в інше місце утримання, а саме в одиночну камеру.

У СІЗО запевняють, що Дубінського ніхто не бив