Апелляция оставила в силе оправдательный приговор Пашинскому

17 июня 2021 , 09:00
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УНН

Киевский апелляционный суд оставил в силе оправдательный приговор в отношении экс-нардепа Сергея Пашинского по делу о стрельбе в Вячеслава Химикуса. Прокуратура обжалует это.

Прокуроры ходатайствовали о 7 годах тюрьмы для подозреваемого. Однако апелляция на такие условия не согласилась.

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Офис генпрокурора планирует и дальше обжаловать приговор. На этот раз уже в кассационной инстанции.

Суд оправдал политика

18 марта Васильковский суд Киевщины оправдал Пашинского. Ему даже вернули пистолет Glock 19, которым политик стрелял в Химикуса. Служители Фемиды объяснили, что обвинение не доказало вину бывшего нардепа от партии "Народный фронт".

Сам Пашинский заявил, что его оправдание – первый шаг в очищении имени от лжи, которая была "инспирирована Россией".

Что известно о деле Пашинского

  • 31 декабря 2016 года между Химикусом и Пашинским вспыхнул конфликт, во время которого нардеп достал свой незарегистрированный пистолет и выстрелил мужчине в левую ногу.
  • Пострадавший получил огнестрельный осколочный перелом бедренной кости.
  • В то же время Пашинский убеждал, что Химикус ему угрожал и, мол, шел на него с разбитой бутылкой. Кстати, потерпевший это отрицал и говорил, что нардеп первым достал оружие.
  • 26 июля 2017 года Генпрокуратура закрыла дело о стрельбе, потому что в действиях политика преступления не нашли.
  • 4 ноября 2018 года полиция вручила подозрение уже Химикусу в хулиганском нападении на Пашинского.
  • 4 октября 2019 ГБР сообщило чиновнику о подозрении в причинении тяжкого телесного повреждения.
  • В марте 2021 года Химикус забрал заявление против Пашинского. Это произошло после того, как ему выплатили компенсацию.
Автор: Софія Мінджоса