Апокалипсис в Запорожье: шокирующие фото и видео страшного природного явления

В Запорожье очевидцы зафиксировали на фото и видео небо во время непогоды, что напоминает настоящий апокалипсис. Вероятный мезоциклон стал следствием грозы. Впоследствии на небе образовались сразу 2 радуги.
Фото непогоды сразу стали популярными в социальных сетях. Пользователи фейсбука отмечали, что никогда раньше не видели такого явления. Также жители Запорожья делились собственноручно сделанными фотографиями непогоды.
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Что известно о необычном небе в Запорожье
Необычное природное явление над Запорожьем зафиксировали в четверг, 10 июня. Возможно, в небе образовался мезоциклон.Справка. Мезоциклон – это воздушный вихрь в конвективном шторме. При этом явлении воздух поднимается и вращается вокруг вертикальной оси. Обычно мезоциклон возникает во время грозы.
Фотограф Александр Поздняков на своей странице в фейсбуке опубликовал фото и видео непогоды. Пользователи сети активно обсуждали явление. Кроме того, по словам очевидцев, после вероятного мезоциклона, на небе образовали сразу 2 радуги.
"Апокалипсис" над Бабуркой (село в Запорожском районе – 24 канал) выглядел эпично, мощность стихии впечатляет,
– написал фотограф.
Жители Запорожья делились фотографиями мезоциклона и радуг, а также собственным недоумением от апокалипсиса в городе.
В Запорожье после грозы возник мезоциклон / Фото Александра Позднякова
Непогода над Запорожьем 10 июня: смотрите видео Александра Позднякова