В Апостолово на Днепропетровщине из-за обстрелов ранены 2 человека: город частично без света

Россияне ночью снова обстреливали Днепропетровскую область. Они атаковали жилые районы.

Об этом 23 июня сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. Отметил, что оккупанты 6 раз ударили по Криворожскому району.

К теме Ракетный удар по нефтебазе под Днепром: нашли тело еще одного погибшего

"В Апостолово ранены два человека. Их госпитализировали. Есть разрушение жилья. Город частично без света и воды", – сказал глава ОВА.

Обстреляли кассетными боеприпасами

По словам Резниченко, на улицах и подворьях после обстрела находят кассетные боеприпасы. Также на местах попаданий работают спасатели и эвакуируют людей.

"Сейчас работают пиротехники. К настоящему времени уже обнаружили 16 кассетных элементов. Прошу местных быть осмотрительными. И ни при каких условиях не трогать подозрительные предметы", – подчеркнул Резниченко.

Заметьте Горело более 100 гектаров: россияне сожгли урожай пшеницы на поле Днепропетровщины

Взяли кассетный снаряд в руки

Городской глава Апостолово Андрей Оса рассказал, что 22 июня россияне в 23:10 обстреляли жилищный сектор города. Сделали это вероятно из "Урагана". Оккупанты выпустили почти десяток кассетных снарядов.

Есть двое раненых. Взяли кассету, она разорвалась. Сейчас они находятся в больнице. Их состояние стабилизировалось. Объем разрушений уточняется, на месте работают службы,

– сказал Оса.

Пострадавшие люди были эвакуированы в Кривой Рог. Он подчеркнул, что не стоит выходить на улицы, где было попадание, пока Государственная служба по чрезвычайным ситуациям не завершит работу и обезвредит все кассеты.

Кроме этого, в Апостолово есть повреждение линии электропередач. Также в части города нет водоснабжения. Проблемы уже ремонтируют.

Кстати Удар по Кривому Рогу: российские ракеты попали в социальный объект

Взрыв в Днепре

С многоэтажки на улице Запорожское шоссе в Шевченковском районе в Днепре пьяный мужчина сбросил гранату. Поблизости играли дети. После громкого взрыва они стали убегать. К сожалению, 11-летний мальчик получил ранение. Его госпитализировали.

Обратите внимание – актуальная ситуация на фронте: смотрите видео