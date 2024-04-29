Генштаб перестал покупать воинам смартчасы Apple Watch после расследования журналистов

Генеральный штаб ВСУ прекратил закупку дорогих смартчасов Apple Watch в качестве подарков для военных. Произошло это после журналистского расследования о расходе более миллиона гривен на такие презенты в 2023 году.

Как отмечают журналисты, с начала 2024 года Генштаб ВСУ не проводил закупки дорогих смартчасов Apple Watch, которые ранее вручал бойцам Сил обороны для поощрения. Однако в целом командование нашей армии не перестало покупать часы для военных.

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Garmin вместо Apple Watch

Похоже, что теперь Генштаб Вооруженных Сил взял курс на спортивные часы Garmin Instinct 2. Расследователи отмечают: за четыре месяца 2024 года было осуществлено семь закупок часов, среди них одна как раз касалась закупки смартчасов компании Garmin.

Это (подарки в виде часов – 24 Канал) является важным средством воспитания военнослужащих и укрепления военной дисциплины,

– отмечали в Генштабе после выхода расследования в декабре 2023 года.

Одни часы Garmin, по данным СМИ, стоит почти 16 тысяч. Генштаб купил его у частной предприниматели Татьяны Лукашовой. Остальные закупки за 2024 год касались тактических или обычных часов. На них израсходовано около 1 миллиона бюджетных средств.

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Более широкий контекст