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Apple может презентовать загадочный iPhone 11

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Apple может презентовать загадочный iPhone 11
Apple может презентовать загадочный iPhone 11 / unsplash

В сети появилась информация, что по крайней мере один из смартфонов iPhone в 2018 году может получить название iPhone XI (11). Такая мысль возникла после материалов опубликованных на сайте французского ритейлера Mobile24, который начал оформление целого раздела, который посвящен аксессуарам для смартфона с таким названием.

По данным Mobile24, под именем iPhone XI должна выйти 6,1-дюймовая модель, также известная как iPhone 9 или iPhone XC. При этом другие модели на сайте ритейлера называются именно так, как прогнозировали отраслевые источники: iPhone XS и iPhone XS Max.

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Несмотря на авторитетность инсайдеров, которые предоставили данные о названия будущих смартфонов и логику, которая в них прослеживается, имя iPhone XI выглядит гармоничнее, чем iPhone XC, в большей мере соответствуя канонам неймингу, заданных когда-то самой Apple.

iPhone XI

Apple может выпустить смартфон под названием iPhone XI

Учитывая большое количество теорий относительно наименований новых iPhone, довольно странно, что никто не рассматривает вариант с iPhone IX (9). Используя римскую девятку в названии 6,1-дюймового аппарата, Apple сохранит преемственность моделей, не отказываясь при этом от обыгрывания символа "X".

Отметим, презентация, на которой Apple представит новые iPhone состоится 12 сентября. Кроме трех моделей смартфонов, ожидается релиз обновленной линейки iPad Pro с минимальными рамками и поддержкой Face ID, Apple Watch четвертого поколения и недорогого MacBook с диагональю дисплея 13 дюймов.

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Теги: iPhone Apple Техно Смартфоны iPhone XS
Источник: 24 Канал
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