Apple официально представила новые версии Phone 8 и iPhone 8 Plus: фото

Компания Apple официально представила смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus в красном цвете. Смартфоны будут доступны для заказа завтра, 10 апреля, а в магазинах появятся в пятницу, 13 апреля.

Об этом говорится на официальном сайте Apple.

Кроме того, Apple представила новый чехол Folio для iPhone X из серии (PRODUCT) RED, который также можно будет купить уже во вторник. Чехол изготовлен из специально обработанной кожи и приятный на ощупь.

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Новый чехол Folio для iPhone X

Кстати, часть средств, заработанных программой (RED), обещают отправить на гранты Глобального фонда для борьбы с ВИЧ/СПИДом. С 2016 года, когда была запущена программа RED), Apple передала Глобальному фонду более 160 миллионов долларов, что является крупнейшим корпоративным вкладом в деятельность фонда.

Смартфоны iPhone 8 and iPhone 8 Plus (PRODUCT) RED Special Edition будут доступны с памятью на 64 ГБ и 256 ГБ по цене от 699 долларов (18 400 гривен). При этом новый чехол можно купить за 99 долларов (около 2 600 гривен).

Смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus (PRODUCT) RED Special Edition