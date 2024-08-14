"Они больше не кадыровцы": глава "Ахмата" открестился от бойцов, которых взяли в плен ВСУ
Недавно в Курской области ВСУ взяли в плен несколько кадыровцев. Глава спецподразделения "Ахмат" Апти Алаудинов подтвердил эту информацию.
Впрочем, в Чечне от пленных боевиков открестились. Там заявили, что они уже не являются кадыровцами.
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Как в Чечне открестились от пленных кадыровцев
В Чечне подтвердили информацию, что 5 бойцов полка "Ахмат-Чечня" были взяты в плен ВСУ в Курской области. Впрочем, командир спецназа "Ахмат" открестился от них и заявил, что они уже не кадыровцы.
На видео он заявил о том, что в плен были взяты три боевика. Впрочем, в подписи он уточнил, что в плен попали все пятеро бойцов: трое стрелков и двое связистов.
Что наговорил глава "Ахмата": смотрите видео
Чеченец, который попал в плен, он уже не кадыровец. Для чеченца нет ничего более позорного, чем попасть в плен,
– завил Алаудинов.
Глава "Ахмата" пытался заметить на том, что в плен попали именно представители "Ахмат-Чечня", а не спецназа "Ахмат". Алаудинов утверждает, что его бойцы якобы еще не попадали в плен.