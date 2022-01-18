Арабская коалиция наносит удары по Йемену из-за атаки дронов на ОАЭ
Источник:Sky News Arabia
Проиранские боевики-хуситы нанесли удары по территории ОАЭ. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией в ответ объявила о начале бомбежек столицы Йемена.
В сообщении коалиции говорится, что удары нацелены на "лидеров террористов" и спровоцированы военной необходимостью.
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Бомбардировка Йемена коалицией арабских стран
Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, объявила о начале бомбардировок столицы Йемена – города Сана. Решение приняли в качестве ответа на удары проиранских боевиков-хуситов по территории Объединенных Арабских Эмиратов.
По Сане уже нанесли удары с воздуха. В сообщении коалиция попросила мирных жителей для их безопасности держаться как можно дальше от военных лагерей и собраний хуситов.
Сейчас известно о как минимум 20 погибших. Кроме того, штурмовики F-15 уничтожили две пусковые установки баллистических ракет.
Атака ОАЭ со стороны Йемена
- С территории Йемена 17 января атаковали аэропорт Абу-Даби и нефтехранилища компании ADNOC. Туда запустили десятки беспилотников со взрывчаткой и баллистические ракеты. В результате нападения вспыхнули пожары.
- Жертвами атаки стали 3 граждан Пакистана и Индии. Ранения получили еще 6 человек.
- Ответственность за нападение взяли на себя повстанцы-хуситы.
Что происходит в Йемене
В 2014 году присоединенные к Ирану хуситы выгнали поддерживаемое Саудовской Аравией правительство из города Сана. Сами же боевики утверждают, что якобы борются с коррумпированной системой и иностранной агрессией.
Коалиция сил во главе с Эр-Риядом вмешалась в Йемен еще в марте 2015 года. С тех пор в стране идет гражданская война между сторонниками президента Хади и повстанцами-хуситами. В октябре 2021 года хуситы заявили, что они захватили новую территорию в богатых энергией провинциях Шабва и Мариб.
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