Арабская коалиция наносит удары по Йемену из-за атаки дронов на ОАЭ

Проиранские боевики-хуситы нанесли удары по территории ОАЭ. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией в ответ объявила о начале бомбежек столицы Йемена.

В сообщении коалиции говорится, что удары нацелены на "лидеров террористов" и спровоцированы военной необходимостью.

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Бомбардировка Йемена коалицией арабских стран

Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, объявила о начале бомбардировок столицы Йемена – города Сана. Решение приняли в качестве ответа на удары проиранских боевиков-хуситов по территории Объединенных Арабских Эмиратов.

По Сане уже нанесли удары с воздуха. В сообщении коалиция попросила мирных жителей для их безопасности держаться как можно дальше от военных лагерей и собраний хуситов.

Сейчас известно о как минимум 20 погибших. Кроме того, штурмовики F-15 уничтожили две пусковые установки баллистических ракет.

Атака ОАЭ со стороны Йемена

С территории Йемена 17 января атаковали аэропорт Абу-Даби и нефтехранилища компании ADNOC. Туда запустили десятки беспилотников со взрывчаткой и баллистические ракеты. В результате нападения вспыхнули пожары.

Жертвами атаки стали 3 граждан Пакистана и Индии. Ранения получили еще 6 человек.

Ответственность за нападение взяли на себя повстанцы-хуситы.

Что происходит в Йемене В 2014 году присоединенные к Ирану хуситы выгнали поддерживаемое Саудовской Аравией правительство из города Сана. Сами же боевики утверждают, что якобы борются с коррумпированной системой и иностранной агрессией. Коалиция сил во главе с Эр-Риядом вмешалась в Йемен еще в марте 2015 года. С тех пор в стране идет гражданская война между сторонниками президента Хади и повстанцами-хуситами. В октябре 2021 года хуситы заявили, что они захватили новую территорию в богатых энергией провинциях Шабва и Мариб.

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