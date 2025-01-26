Человек Зеленского был на инаугурации Трампа: его посадили на почетное место, – СМИ

20 января состоялась инаугурация Дональда Трампа. Лишь немногих иностранных высокопоставленных гостей допустили в здание Капитолия, где проводилась церемония. Оказалось, что среди них был представитель Владимира Зеленского.

Сам президент Украины на церемонии не был. Политик ранее сказал, что будет участвовать в ней только, если его пригласят лично, передает 24 Канал со ссылкой на The Independent.

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Хороший сигнал для Украины

Между тем люди, которые работают с новой администрацией Белого дома, раскрыли, что один из ключевых союзников Зеленского присутствовал на почетном месте во время инаугурации президента Трампа. Речь идет о Давиде Арахамии, лидере парламентской группы партии Зеленского "Слуга народа". Именно он получил редкое место в ротонде Капитолия, чтобы стать свидетелем инаугурации.

Позже Арахамия рассказал украинским СМИ, что теперь ожидает встречи официальной украинской делегации с президентом США в следующем месяце. Он сказал: "Мы сейчас работаем над тем, чтобы соответствующие встречи проходили на межпарламентском и других уровнях".

Заметим, что Арахамия был среди немногочисленных иностранных гостей, которых допустили в ротонду на церемонию. Среди них были бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

Журналисты предполагают, что Арахамии удалось попасть на церемонию благодаря его участию в вечеринке перед инаугурацией, организованной брекситерами Энди Вигмором и Арроном Бэнксом, которые имеют связи с администрацией.

Тем, кто беспокоится об Украине, следует обратить внимание на присутствие Арахамии на инаугурации. Это был очень важный шаг и показывает намерение Дональда Трампа обеспечить, чтобы Украина получила хорошую сделку в результате переговоров. Это должно немного успокоить нервы,

– заявил один из инсайдеров изданию.

Он подчеркнул, что Трамп очень серьезно относится к вопросу Украины. Президент планирует сотрудничать с Зеленским, и в ближайшее время состоится официальная встреча.

Другой источник добавил, что Зеленский не чувствовал, что может поехать на инаугурацию лично, но он прислал своего заместителя, которого встретили с огромным уважением.

Инсайдеры утверждают, что опасения, что Дональд Трамп может быть готов отказаться от поддержки Украины, являются ошибочными.