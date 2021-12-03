Арахамия объяснил, почему Зеленский вызвал Путина на прямые переговоры

Владимир Зеленский в своем ежегодном послании к парламенту заявил, что готов к прямому диалогу с Россией. Это нужно для того, чтобы остановить войну на Донбассе.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил позицию относительно необходимости прямого диалога с Россией.

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Арахамия отметил, что раньше власть не отважилась бы на этот диалог, но сейчас страха уже нет.

Мы не боимся (потерять власть из-за такой позиции – 24 канал). Кажется, мы уже ощутили. Когда-то там были "красные" линии. Был когда-то исторический момент, когда мы только пришли к власти, когда можно было сдвинуть эти мертворожденные минские договоренности. Тогда мы, честно говоря, не отважились,

– признался глава президентской фракции.

Однако, по его словам, после погружения во все аспекты минских договоренностей стало ясно, что там нет ни одного движения. Он подчеркнул, что Украина сделала все возможное:

открыла КПВВ;

сделала разведение;

приняла участие в обмене пленными.

Это тоже все важно, но это не то, чего ожидает большинство людей, поскольку они хотят видеть настоящее движение. И президент уже подчеркнул, что прямые переговоры – это, в частности, решительный шаг к этому. Почему? Потому что Россия всегда пытается избежать этого.

– объяснил Арахамия.

Он подчеркнул, что, несмотря на задокументированные факты поддержки Россией боевиков и того, что она является стороной конфликта, Кремль это "старается сделать дипломатически таким образом, что они якобы не сторона".

"Поэтому прямой вызов на переговоры – это фактически и есть признание того, что они сторона", – подытожил глава фракции "Слуга народа".