Арахамия обнародовал состав нового Кабмина, который представят Раде на согласование
Верховная Рада 16 июля отправила в отставку правительство Шмыгаля. Кандидатов на должности в Кабинете Министров рассмотрят на ближайшем заседании. Уже известно, кто какое министерство может возглавить.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу франции "Слуга народа" Давида Арахамию.
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Что известно о кандидатах в Кабинет Министров?
В среду, 16 июля, провели заседание фракции с участием Владимира Зеленского, руководителя ОП Андрея Ермака, председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука и первого вице-спикера Александра Корниенко.
На нем представили кандидатов на должности в Кабмине, которые также присутствовали. Арахамия отметил, что это как новые люди, так и те, кто хорошо зарекомендовал себя на работе в правительстве. В частности:
- Юлия Свириденко – премьер-министр Украины,
- Михаил Федоров – первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации,
- Алексей Кулеба – вице-премьер – министр развития инфраструктуры и территорий,
- Тарас Качка – вице-премьер – министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции,
- Матвей Бедный – министр молодежи и спорта,
- Герман Галущенко – министр юстиции,
- Светлана Гринчук – министр энергетики,
- Денис Улютин – министр социальной политики, семьи и единства Украины,
- Наталья Калмыкова – министр ветеранов Украины,
- Игорь Клименко – министр внутренних дел,
- Оксен Лисовой – министр образования и науки,
- Виктор Ляшко – министр здравоохранения,
- Сергей Марченко – министр финансов,
- Андрей Сибига – министр иностранных дел,
- Алексей Соболев – министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства,
- Денис Шмыгаль – министр обороны.