Арахамия обнародовал состав нового Кабмина, который представят Раде на согласование

Верховная Рада 16 июля отправила в отставку правительство Шмыгаля. Кандидатов на должности в Кабинете Министров рассмотрят на ближайшем заседании. Уже известно, кто какое министерство может возглавить.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу франции "Слуга народа" Давида Арахамию.

Смотрите также Знает восточные языки и человек оркестр в Зе-команде: кто такая Юлия Свириденко, которая станет премьером

Что известно о кандидатах в Кабинет Министров?

В среду, 16 июля, провели заседание фракции с участием Владимира Зеленского, руководителя ОП Андрея Ермака, председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука и первого вице-спикера Александра Корниенко.

На нем представили кандидатов на должности в Кабмине, которые также присутствовали. Арахамия отметил, что это как новые люди, так и те, кто хорошо зарекомендовал себя на работе в правительстве. В частности: