Арахамия обсудил с защитниками севера страны возможные компромиссы на переговорах

Глава переговорной группы Давид Арахамия обсудил с украинскими военными, которые держат оборону на севере страны, предел компромиссов с Россией.

В частности, Арахамия сообщил, что 7 апреля на Черниговщине пообщались с боевыми командирами Оперативного командования "Север".

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Наша задача на переговорах – это юридически закрепить успехи Вооруженных сил Украины. Их сила и отвага формируют для нас переговорную позицию,

– отметил Арахамия.

И объяснил, что сейчас хотел услышать позицию украинских военных относительно того, что для нас может быть компромиссом, а что неприемлемо.

Арахамия отметил, что было очень полезно в закрытом формате об этом поговорить, а в ближайшие дни он планирует посетить другие регионы, чтобы провести аналогичные встречи с военными.

Напомним, Давид Арахамия возглавил переговорную группу с Россией. Переговоры будут касаться проекта договора о гарантиях безопасности Украины.

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