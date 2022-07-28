После такого придется очень долго "вставать с колен", – Арахамия

Сенат США 28 июля принял резолюцию, в рамках которой призывает Государственный департамент признать россию государством-спонсором терроризма. Решение Сената прокомментировал глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия.

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Он отметил, что нынешняя ситуация на фронте и решение США – это результаты состоявшейся в июне поездки украинской делегации в Америку. В частности, речь идет о том, что благодаря американскому оружию ВСУ наносят разрушения в тылу врага, а Сенат США проголосовал за признание россии спонсором терроризма.

Давид Арахамия заверил, что "это не финал", а еще один важный шаг к цели украинцев – "не только победить в войне, а сделать так, чтобы россия и каждый россиянин заплатили самую высокую цену за нападение на Украину".

Арахамия убежден, что россия заплатит за вторжение в Украину.

Статус гражданина государства-спонсора терроризма это вам даже не дефолт. После такого придется очень долго "вставать с колен",

– отметил нардеп.

К сведению. В список стран, официально признанных спонсорами терроризма, входят Куба, Северная Корея, Иран, а также Сирия. Против таких стран США налагают санкции, предусматривающие запрет на поставку оружия, экономическую помощь и т.д.

Военная помощь США

Палата представителей приняла законопроект об оборонном бюджете на 2023 год, в котором для Украины было выделено 1 миллиард долларов. Решение еще должны поддержать Сенат США и президент Джозеф Байден.

Часть средств будет направлена на обеспечение Украины и обучение украинских пилотов на американских истребителях F-15 и F-16. Глава Минобороны Украины Алексей Резников подтверждал, что украинские пилоты действительно начнут овладевать американскими истребителями.

Также недавно Белый Дом объявил о новом пакете военной помощи на сумму 270 миллионов долларов. Он предусматривает 4 ракетных установки HIMARS и беспилотники. В Пентагоне уже обещают ускорить передачу Украине HIMARS.

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