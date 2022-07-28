Після такого доведеться дуже довго "вставати з колін", – Арахамія

Сенат США 28 липня ухвалив резолюцію у рамках якої закликає Державний департамент визнати росію державою-спонсором тероризму. Рішення Сенату прокоментував глава фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія.

До речі У Конгресі США заявили, що цілі путіна в Україні зазнали невдачі

Він зазначив, що теперішня ситуація на фронті й рішення США – це результати поїздки української делегації до Америки, яка відбулася у червні. Зокрема, йдеться про те, що завдяки американській зброї ЗСУ завдають руйнування тилів ворога, а Сенат США проголосував за визнання росії спонсором тероризму.

Давид Арахамія запевнив, що "це не фінал", а ще один важливий крок до мети українців – "не лише перемогти у війні, а зробити так, щоб росія та кожен росіянин заплатили найвищу ціну за напад на Україну".

Арахамія переконаний, що росія заплатить за вторгнення в Україну.

Статус громадянина держави-спонсора тероризму – це вам навіть не дефолт. Після такого доведеться дуже довго "вставати з колін",

– зазначив нардеп.

До уваги. У список країн, які офіційно були визнані спонсорами тероризму, входять Куба, Північна Корея, Іран, а також Сирія. Проти таких країн США накладають санкції, які передбачають заборону на постачання зброї, економічну допомогу тощо.

Військова допомога США

Палата представників ухвалила законопроєкт про оборонний бюджет на 2023 рік, в якому для України виділили 1 мільярд доларів. Рішення ще повинен підтримати Сенат США та президент Джозеф Байден.

Частина коштів буде скерована на убезпечення України та навчання українських пілотів на американських винищувачах F-15 і F-16. Глава Міноборони України Олексій Резніков підтверджував, що українські пілоти дійсно почнуть опановувати американські винищувачі.

Також нещодавно Білий Дім оголосив про новий пакет військової допомоги на суму 270 мільйонів доларів. Він передбачає 4 ракетні установки HIMARS та безпілотники. У Пентагоні вже обіцяють прискорити передачу Україні HIMARS.

Важливо – США планують дати Україні ракети до HIMARS на 300 кілометрів: дивіться відео