Арахамия возглавил наблюдательный совет Офиса по привлечению инвестиций

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 26 мая стал главой обновленного наблюдательного совета Офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest. Его избрали на заседании совета.
Информацию обнародовал министр Кабмина Олег Немчинов. Также известен состав обновленного совета.
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Арахамия возглавил обновленный наблюдательный совет UkraineInvest
Главой совета избрали народного депутата Украины Давида Арахамию,
– заявил Олег Немчинов.
В состав совета также вошли:
- нардеп Давид Арахамия;
- заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков;
- президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер;
- исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко;
- министр Кабмина Олег Немчинов;
- президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков;
- исполнительный директор "Украинского дома в Давосе" Александра Чопивски;
- нардеп Галина Янченко.
Обратите внимание! UkraineInvest – правительственный офис по привлечению и поддержке инвестиций, созданный в 2016 году для привлечения прямых иностранных инвестиций и помощи инвесторам в расширении своего бизнеса в Украине. UkraineInvest – совещательный орган при Кабмине.
Кстати, в феврале 2021 года Кабмин уполномочил Офис по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest выполнять функции "инвестиционных нянь". То есть осуществлять сопровождение лиц, инвестирующих в Украину более 20 миллионов евро.