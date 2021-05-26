Арахамия возглавил наблюдательный совет Офиса по привлечению инвестиций

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 26 мая стал главой обновленного наблюдательного совета Офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest. Его избрали на заседании совета.

Информацию обнародовал министр Кабмина Олег Немчинов. Также известен состав обновленного совета.

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Арахамия возглавил обновленный наблюдательный совет UkraineInvest

Главой совета избрали народного депутата Украины Давида Арахамию,

– заявил Олег Немчинов.

В состав совета также вошли:

нардеп Давид Арахамия;

заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков;

президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер;

исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко;

министр Кабмина Олег Немчинов;

президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков;

исполнительный директор "Украинского дома в Давосе" Александра Чопивски;

нардеп Галина Янченко.

UkraineInvest – правительственный офис по привлечению и поддержке инвестиций, созданный в 2016 году для привлечения прямых иностранных инвестиций и помощи инвесторам в расширении своего бизнеса в Украине. UkraineInvest – совещательный орган при Кабмине.

Кстати, в феврале 2021 года Кабмин уполномочил Офис по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest выполнять функции "инвестиционных нянь". То есть осуществлять сопровождение лиц, инвестирующих в Украину более 20 миллионов евро.