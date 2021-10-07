Арахамия сыронизировал над голосованием "Батькивщины" за отставку Разумкова
Источник:24 канал
Фракция "Батькивщины" почти в полном составе проголосовала за отставку Дмитрия Разумкова. В "Слуге народа" уверяют, что никакой договоренности об этом не было.
Голосование "Батькивщины" Давид Арахамия прокомментировал журналистам на пресс-конференции в Верховной Раде. Он заявил, что "слуги" никак не договаривались о голосах "за", а с "Батькивщиной" он лично вообще не общался.
Кстати Арахамия пообещал "отдельный разговор" со "слугами народа", неголосовавшими за снятие Разумкова
Почему "Батькивщина" была за отставку Разумкова
Сперва Арахамия пытался уклониться: мол, спрашивайте "Батькивщину", а не его. Впоследствии предположил, что нардепы поняли, что отставка неизбежна, ведь 250 голосов от "Слуг народа" хватило бы. В итоге, как признался глава фракции, для него была неожиданностью такая поддержка. Он назвал ее "опытной политикой" и возможным жестом открытости для диалога.
Всегда играть по ветру – это признак опытной политики. Для того чтобы строить нормальный политический диалог с новым руководством Рады, они просто сделали такой шаг,
– сказал руководитель фракции "Слуга народа".
Впрочем, Арахамия заявил, что пока даже никаких намеков нет на возможную коалицию "Слуги народа" и "Батькивщины".
Как видно из данных сайта Верховной Рады, "за" отставку проголосовали 20 нардепов "Батькивщины", против был лишь один и 4 отсутствовали.
Как "Батькивщина" голосовала за отставку Разумкова / Скриншот
Отставка Дмитрия Разумкова: главное
- 7 октября Дмитрия Разумкова отозвали с должности спикера Верховной Рады. "За" проголосовали 284 нардепа, из которых 215 – "слуги народа".
- Глава фракции Давид Арахамия пообещал, что с теми нардепами, которые не голосовали "за", будет "отдельное общение".
- Разумков, выступая перед голосованием, заявил, что никогда не плыл по течению и не был другом президента.
- На должность главы парламента "Слуга народа" делегировала первого вице-спикера Руслана Стефанчука.