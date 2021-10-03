Арахамия сыграл на барабанах: как "слуги народа" начали вечеринку – видео

Официальная часть выездного заседания фракции "Слуги народа" уже завершилась. Теперь народные избранники отдохнут на вечеринке.

Судя по кадрам, опубликованных в сети, вечеринку начал председатель фракции Давид Арахамия. На видео он сидит за барабанной установкой.

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Как началась вечеринка

Когда политик выходил на сцену, часть собравшихся скандировала его имя. Далее Арахамия взялся играть на музыкальном инструменте. При этом на экране позади виднеется красноречивая надпись "Слугам по заслугам". Краткое выступление нардепа, которое попало на видео, завершилося аплодисментами.

Арахамия за барабанами на вечеринке "слуг": смотрите видео

Ранее Давид Арахамия рассказывал, что планирует выступить на вечеринке "слуг народа" еще и в роли ди-джея под псевдонимом David Braun. Он часто его использует.

"Слуги" получат "партийные Оскара"

В начале августа политик выступил перед молодежным крылом "Слуги народа". Тогда он сыграл несколько зажигательных сетов за диджейским пультом.

Еще одна из "изюминок" развлекательной программы после заседания фракции – вручение "партийных Оскаров". Арахамия объяснял, что нардепов будут награждать за различные поступки и ситуации, которые происходили в течение 2 лет. К организации этой части вечера подойдут с юмором и иронией, анонсировал он.