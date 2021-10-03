Теперь я говорю, – Зеленский
Во время обсуждения отставки Разумкова, нардепы Нелли Яковлева и Василий Мокан подискутировали с президентом. Это произошло на выездном заседании "Слуги народа" 2 октября.
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Яковлева сказала президенту, что она знает Разумкова около 10 лет и считает его порядочным человеком. На что Зеленский якобы ответил политику, что она стала депутатом благодаря ему, а не Разумкову. После этого парламентарий уже ничего не говорила.
В то же время Мокан заявил, что когда из фракции исключали Александра Дубинского, то он пол часа защищал свою позицию перед президентом и коллегами. А Разумкова такой возможности, мол, лишили.
Президент ответил, что он мог пойти на любой канал и прокомментировать конфликт с Разумковым, но он этого публично не хотел делать, в то время, когда спикер комментировал это,
– говорится в сообщении.
"Поэтому, теперь говорю я" – подчеркнул Зеленский. На этом диалог завершился.
Коротко об отзыве Разумкова
- 30 октября лидер фракции "Слуга народа" обратился в Верховную Раду с просьбой предоставить подписные листы об отставке Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента.
- 2 октября "слуги народа" собрали необходимое количество подписей для регистрации постановления об отзыве главы Рады.
- Процесс отставки Разумкова нардепы начнут уже 4 октября, в понедельник.
- Зеленский в Трускавце говорил, что все члены "Слуги народа" должны придерживаться программы партии. Ведь за нее голосовать 73% избирателей. В случае, если конкретный политик имеет другие взгляды, тогда ему следует "жить своей личной жизнью".
- Сейчас главным кандидатом на должность главы Верховной Рады является вице-спикер Руслан Стефанчук.