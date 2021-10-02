Тепер я говорю, – Зеленський

Під час обговорення відставки Разумкова, нардепи Неллі Яковлєва та Василь Мокан подискутували з президентом. Це відбулося на виїзному засіданні "Слуги народу" 2 жовтня.

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Яковлєва сказала президенту, що вона знає Разумкова близько 10 років і вважає його порядною людиною. На що Зеленський нібито відповів політикині, що вона стала депутатом завдяки йому, а не Разумкову. Після цього парламентарка вже нічого не говорила.

Водночас Мокан заявив, що коли з фракції виключали Олександра Дубінського, то він пів години захищав свою позицію перед президентом та колегами. А Разумкова такої можливості, мовляв, позбавили.

Президент відповів, що він міг піти на будь-який канал і прокоментувати конфлікт з Разумковим, але він цього публічно не хотів робити, в той час, коли спікер це коментував,

– мовиться у повідомленні.

"Тому, тепер говорю я" – наголосив Зеленський. На цьому діалог завершився.

Коротко про відкликання Разумкова