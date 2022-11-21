Как живется в арендованном жилье украинцам и европейцам

За последние восемь месяцев вопрос аренды жилья стал как никогда актуален. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

В марте и августе этого года мы зафиксировали рекордные 3,4 миллиона и 2,9 миллиона отзывов на объявления. А по сравнению с прошлым годом активность украинцев в третьем квартале 2022 года увеличилась на 20%.

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Для значительной части людей в мире аренда – привычная вещь, а многие европейцы вообще живут в арендованном жилье всю жизнь. Как устроен рынок аренды в странах Европы, что мы можем перенять для себя, а какие моменты в нашей стране даже более удобны для арендатора, – расскажу подробнее.

Германия: закон на стороне арендатора

В Германии культура аренды жилья сформирована едва ли не на самом высоком уровне среди европейских стран. В 2021 году аналитики подсчитали, что 64% немцев снимают жилье. Да и вообще за последние десять лет процент домовладельцев слегка снизился. Это определенно свидетельствует об удобстве модели аренды в стране.

Во-первых, арендаторы в Германии ощущают защиту со стороны закона. К примеру, собственник жилья не имеет права просто так выселить своих жильцов. Кроме того, регулируется и то, на сколько можно поднять арендную плату.

Во-вторых, арендовать экономически выгодно. Средняя стоимость аренды в Германии составляет немногим менее тысячи евро, однако цены могут отличаться в зависимости от города. В общей сложности немцы тратят примерно 30% своего дохода на жилье, тогда как в среднем по Европе этот показатель составляет 40%.

К тому же, покупка собственного дома даже для обеспеченных граждан является сложной задачей, ведь цены из года в год растут. Так, стоимость покупки жилья в первой половине 2021 года выросла на 8% по сравнению со второй половиной 2020 года. Наиболее остро этот вопрос традиционно стоит в больших городах. Эти факторы вместе с комфортной и стабильной моделью аренды делают аренду помещения удобным форматом и стилем жизни многих немцев.

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Франция: сложная правовая система

Во Франции соотношение арендующих и живущих в своем доме почти одинаково, хотя арендаторов все же несколько меньше: 47% против 50%. При этом цены на аренду близки к немецким. К примеру, средняя месячная плата за жилье в Париже составляет примерно 1000 евро.

Однако французская модель аренды отличается своей сложностью. Она заключается в большом количестве правовых документов, которые необходимо заполнить, прежде чем заехать в арендуемое жилье. Для начала важно подтвердить, меблирована ли недвижимость, то есть имеет ли все необходимое для того, чтобы сразу заехать и жить. Преимущественно срок аренды такого жилья должен составлять от одного года и считается краткосрочным. Немеблированные квартиры наоборот сдают в основном от трех лет.

Еще одним важным пунктом аренды во Франции является подтверждение своей профессиональной деятельности (трудовой договор, справка от работодателя, студенческий билет) и финансовой способности (платежные сведения за последние три месяца). Возможно, вам также придется предоставить информацию о поручителе. Он указывается в договоре и должен внести месячный платеж, если вы не сможете оплатить арендную плату.

Кроме того, во Франции существует обязательное страхование квартиры, которое может фиксироваться в сделке. Так, во время первой арендной платы вы должны показать арендодателю страховой полис и впоследствии показывать его каждый год после обновления. Отказ от страховки может даже расцениваться как основание для разрыва отношений между сторонами.

Тем не менее, французские арендаторы тоже хорошо защищены законом. К примеру, арендную плату за немеблированное жилье разрешено повышать только на согласованный правительством индекс, а просить съехать можно минимум за шесть месяцев. Более того, запрещено выселять жителей зимой. Так называемое "зимнее перемирие" (la trêve hivernale) действует в течение пяти месяцев с 1 ноября по 1 апреля.

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Великобритания: арендовать стало выгоднее, чем покупать

А вот в Великобритании процент арендаторов несколько ниже, чем в предыдущих двух странах. В 2021 году соотношение составило 44% против 56%. Однако этот показатель увеличивался в последние годы, поскольку стоимость покупки собственного жилья постоянно растет.

Так, начиная с 2015 года арендовать становится более выгодно, чем покупать свое. И это при том, что арендная плата в Соединенном Королевстве одна из самых высоких среди стран Европы. К примеру, средняя стоимость жилья в Лондоне составляет более 1 800 фунтов стерлингов.

Чтобы арендовать в Великобритании, также необходимо подтвердить свое трудоустройство, финансовую состоятельность и право на проживание в стране. Однако сроки действия договора близки к общепринятым в Украине. Преимущественно это шесть месяцев или один год. Также важно прописать периодичность и размер повышения арендной платы.

Кроме того, в Британии принято проводить обязательные проверки безопасности всех коммуникаций со стороны арендодателя. То есть, прежде чем предлагать вам жилье, владелец должен предоставит последние протоколы проверки газовой, электро- и пожарной безопасности. Кроме того, обеспечить дымовую сигнализацию и предоставить информацию об энергоэффективности жилья.

А вот предупреждение о выселении регулируется властями согласно причине. В стране существует официальное ранжирование. Скажем, если арендатор не платит за жилье, владелец имеет право выселить его в течение двух недель. Если же арендодатель сам планирует заехать в квартиру, то предупреждает жильцов за два месяца.

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А что в Украине

По результатам нашего опроса среди пользователей OLX, после 24 февраля в стране увеличилось количество арендодателей: более 17% хозяев начали сдавать в аренду жилье уже после полномасштабного вторжения.

Однако по сравнению с передовыми странами Европы культура аренды в Украине и правовая защита сторон еще находятся на этапе становления. Несмотря на схожие механизмы поиска жилья и согласования нюансов перед съемом, все же у украинских арендаторов пока нет таких гарантий, которые обещали бы стабильное долгосрочное проживание в понравившемся доме и уверенность в том, что владелец внезапно не сообщит о выселении.

С другой стороны, сами хозяева кроме денежного залога не имеют гарантий, что жильцы не съедут без предупреждения или не нанесут убытков в квартире. В основном успех аренды зависит от межличностной коммуникации арендатора с арендодателем.

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В то же время преимуществом украинского рынка аренды является его динамичность, ведь большее количество людей находят жилье на долгий период в довольно короткие сроки. Это подтверждают и факты: 40% опрошенных нами арендаторов нашли жилье за несколько дней, еще 33% потребовалось от двух до четырех недель.

С одной стороны, такая оперативность возможна из-за отсутствия бюрократических моментов. С другой – из-за доступных онлайн-инструментов (электронные реестры для проверки документов, разнообразие предложений на онлайн-площадках и так далее), позволяющие быстро проверить как юридический статус квартиры, так и подробно ознакомиться с ее фактическими особенностями. К примеру, благодаря качественным фото- и видеообзорам.

Подводя итог, хочу сказать, что в перспективе разработка правовых гарантий для всех сторон рынка аренды и уже имеющийся высокий уровень цифровизации нашего государства будут однозначно способствовать тому, что модель аренды недвижимости в Украине имеет все шансы стать одной из лучших в Европе.

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