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      Аренда коммунального имущества в Киеве: кому она доступна с существенной скидкой

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      Арендовать коммунальное имущество в Киеве можно со скидкой 30%
      Арендовать коммунальное имущество в Киеве можно со скидкой 30% / Фото из открытых источников

      Депутаты Киевсовета поддержали изменения в положении об аренде имущества территориальной общины столицы.

      Согласно принятому решению, для малого и среднего бизнеса на аренду коммунального имущества будет действовать скидка в размере 30%.

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      За соответствующее решение проголосовал 61 депутат Киевсовета. Действие скидки продлится более года –до 31 декабря 2019 года.

      По мнению депутатов, таким образом город сможет конкурировать на рынке недвижимости с объектами частной и государственной собственности.

      На сегодня в столице простаивает 146 тысяч квадратных метров нежилых помещений, которые могут быть сданы в аренду, а принятое решение ориентировано на поддержку предпринимательства.

      Теперь для представителей малого и среднего бизнеса арендные ставки составят 70% от установленных цен за аренду коммунальных помещений.

      Накануне в Фонде госимущества отчитались, что по состоянию на середину декабря 2018 года от аренды государственного имущества в госбюджет поступило 1,419 миллиарда гривен и это перевыполнение годового плана почти на половину.

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      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Новости Киева Аренда жилья Киеврада Новости недвижимости Украины
      Источник: 24 канал
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