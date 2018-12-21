Аренда коммунального имущества в Киеве: кому она доступна с существенной скидкой

Депутаты Киевсовета поддержали изменения в положении об аренде имущества территориальной общины столицы.

Согласно принятому решению, для малого и среднего бизнеса на аренду коммунального имущества будет действовать скидка в размере 30%.

Читайте также: В Киеве резко упали объемы жилья, введенного в эксплуатацию: цифры от НБУ

За соответствующее решение проголосовал 61 депутат Киевсовета. Действие скидки продлится более года –до 31 декабря 2019 года.

По мнению депутатов, таким образом город сможет конкурировать на рынке недвижимости с объектами частной и государственной собственности.

На сегодня в столице простаивает 146 тысяч квадратных метров нежилых помещений, которые могут быть сданы в аренду, а принятое решение ориентировано на поддержку предпринимательства.

Теперь для представителей малого и среднего бизнеса арендные ставки составят 70% от установленных цен за аренду коммунальных помещений.

Накануне в Фонде госимущества отчитались, что по состоянию на середину декабря 2018 года от аренды государственного имущества в госбюджет поступило 1,419 миллиарда гривен и это перевыполнение годового плана почти на половину.