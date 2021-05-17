В Чехии два взрыва на военных складах во Врбетице прозвучали в 2014 году и унесли две жизни. По информации СМИ, арендатор складов мог контактировать с сотрудникам ГРУ России, которых подозревают в организации преступления.

Об этом чешские СМИ сообщают со ссылкой на лиц, причастных к расследованию. Речь идет о подозрениях в отношении руководителя группы IMEX, которая арендовала склады в то время.

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Бернатик был возле гостиницы, где жили ГРУшники

Он якобы находился возле гостиницы, где и жили работники ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига. В гостинице они зарегистрировались, как Руслан Боширов и Александр Петров.

За день до взрыва во Врбетице Петр Бернатик-младший, руководитель фирмы Imex Group, находился возле отеля Corrado в Остраве, о чем свидетельствуют данные его мобильного телефона,

– пишут СМИ.

Возле отеля Бернатик пробыл около 40 минут. Чех всю эту информацию отрицает и не понимает, почему через его телефон удалось зафиксировать такую геолокацию.

Бернатик после отеля отправился осматривать склады

После этого, как сообщают свидетели, Бернатик поехал прямо на склады. Это было необычно, ведь он редко осматривал товар и тем более никогда не делал это сам. Чем руководитель занимался 3 часа – его подчиненные не знают. Работникам, работавшим в комплексе по совместительству, почему-то 15 октября 2014 года дали выходной. Поэтому накануне взрыва там находились только постоянные сотрудники.

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Однако человек, который отпустил временных рабочих, не может предоставить объяснения, ведь является одним из погибших.

Обратите внимание! В феврале 2021 Петра Бернатика-младшего уже задерживали на 48 часов, в доме и офисе провели обыски.