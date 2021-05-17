У Чехії два вибухи на військових складах у Врбетіце пролунали у 2014 році та забрали два життя. За інформацією ЗМІ, орендар складів міг контактувати зі співробітникам ГРУ Росії, яких підозрюють в організації злочину.

Про це чеські ЗМІ повідомляють з посилання на осіб, причетних до розслідування. Мовиться про підозри щодо керівника групи IMEX, яка орендувала склади у той час.

Важливо Чехія прагне отримати компенсацію від Росії за вибухи у Врбетіце

Бернатік був біля готелю, де жили ГРУшники

Він начебто перебував біля готелю, де й жили працівники ГРУ Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга. У готелі вони зареєструвались, як Руслан Боширов та Олександр Петров.

За день до вибуху у Врбетіце Петр Бернатік-молодший, керівник фірми Imex Group, знаходився біля готелю Corrado в Остраві, про що свідчать дані його мобільного телефона,

– пишуть ЗМІ.

Біля готелю Бернатік пробув близько 40 хвилин. Чех всю цю інформацію заперечує і не розумію, чому через його телефон вдалось зафіксувати таку геолокацію.

Бернатік після готелю вирушив оглядати склади