Новый "плацдарм" для российских ракет: "Орешник" заметили на аэродроме в Беларуси

На бывшем военном аэродроме "Кричев-6" началось активное развертывание военной базы. На спутниковом снимке зафиксировали технику из состава ракетного комплекса "Орешник".

Министерства обороны Беларуси и России еще 30 декабря продемонстрировали видео с кадрами боевого дежурства ракетного комплекса "Лещина". Об этом сообщили в "Радио Свобода".

Зачем россияне переместили "Орешник" в Беларусь?

Американские исследователи из Миддлберийского колледжа на основе спутниковых снимков определили, что на аэродроме "Кричев-6", возможно, расположен комплекс "Орешник".

Спутниковый снимок расположения "Орешника" / Фото "Радио Свобода"

О расположении комплекса свидетельствует совпадение зданий на официальных кадрах и на спутниковых снимках. Строительство на аэродроме началось в августе 2025 года. Для этого белорусы снесли местное предприятие по производству древесного угля.

Журналисты проанализировали снимки и заявили, что кадры из видео министерств обороны России и Беларуси были сняты в сквере, который расположен в центре объекта на бывшей взлетно-посадочной полосе. Он имеет вид небольшого военного лагеря.

На спутниковых снимках видно шесть машин, которые, вероятно, принадлежат ракетному комплексу "Орешник". Также на фото заметили около 25 военных машин и 4 башни.

Что еще известно о "Орешнике"?