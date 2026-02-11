Міністерства оборони Білорусі та Росії ще 30 грудня продемонстрували відео з кадрами бойового чергування ракетного комплексу "Орешник". Про це повідомили в "Радіо Свобода".
Навіщо росіяни перемістили "Орешник" в Білорусь?
Американські дослідники з Міддлберійського коледжу на основі супутникових знімків визначили, що на аеродромі "Кричев-6", можливо, розташований комплекс "Орешник".
Супутниковий знімок розташування "Орешника" / Фото "Радіо Свобода"
Про розташування комплексу свідчить збіг будівель на офіційних кадрах та на супутникових знімках. Будівництво на аеродромі розпочалося у серпні 2025 року. Для цього білоруси знесли місцеве підприємство з виробництва деревного вугілля.
Журналісти проаналізували знімки та заявили, що кадри з відео міністерств оборони Росії та Білорусі були зняті в сквері, який розташований в центрі об’єкта на колишній злітно-посадковій смузі. Він має вигляд невеликого військового табору.
На супутникових знімках видно шість машин, які, ймовірно, належать ракетному комплексу "Орешник". Також на фото помітили близько 25 військових машин та 4 вежі.
Що ще відомо про "Орешник"?
Лідерка білоруської демократичної опозиції Світлана Тихановська заявила, що наразі немає підтверджених фактів, які б свідчили, що ядерна зброя вже розміщена в Білорусі. Вона додала, що Білорусь активно бере участь у гібридній війні разом з Росією.
Військовий експерт Ігор Романенко пропонує розвивати українську зброю для боротьби з "Орешником". Він розповів, чи зможе Росія запустити серійне виробництво таких ракет.