Міністерства оборони Білорусі та Росії ще 30 грудня продемонстрували відео з кадрами бойового чергування ракетного комплексу "Орешник". Про це повідомили в "Радіо Свобода".

Дивіться також Скільки у Росії ракет "Орешник" і у чому полягає майбутня загроза: у СЗР розкрили деталі

Навіщо росіяни перемістили "Орешник" в Білорусь?

Американські дослідники з Міддлберійського коледжу на основі супутникових знімків визначили, що на аеродромі "Кричев-6", можливо, розташований комплекс "Орешник".

Супутниковий знімок розташування "Орешника" / Фото "Радіо Свобода"

Про розташування комплексу свідчить збіг будівель на офіційних кадрах та на супутникових знімках. Будівництво на аеродромі розпочалося у серпні 2025 року. Для цього білоруси знесли місцеве підприємство з виробництва деревного вугілля.

Журналісти проаналізували знімки та заявили, що кадри з відео міністерств оборони Росії та Білорусі були зняті в сквері, який розташований в центрі об’єкта на колишній злітно-посадковій смузі. Він має вигляд невеликого військового табору.

На супутникових знімках видно шість машин, які, ймовірно, належать ракетному комплексу "Орешник". Також на фото помітили близько 25 військових машин та 4 вежі.

Що ще відомо про "Орешник"?