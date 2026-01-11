Давно планировали, – летчик-инструктор предположил, может ли Россия повторить удар "Орешником"

После удара "Орешником" по Львовщине появилось множество версий, с какой целью Россия его осуществила, а также, возможно ли новое его применение. Чтобы ответить на эти вопросы, следует вспомнить заявления Владимира Путина о якобы серийном производстве "Орешника".

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что "Орешник" еще имеет много недостатков, которые россияне будут пробовать устранить. В то же время удар ракетой по Львовской области имел не военную цель.

Сколько пусков "Орешника" должны сделать россияне?

"Использование "Орешника" россияне давно планировали. Они ставили перед собой цель провести предсерийные испытания", – подчеркнул военный эксперт.

Владимир Путин рассказывает о серийном производстве "Арешника", но этого еще нет. Россияне, по его словам, еще не сделали 10 пусков, которые бы пошли на зачет предсерийных испытаний, и после этого должны были бы запустить серию.

В России производят, возможно, по одному "Орешнику" в год и осуществляют предсерийные испытания. Причем у ракеты есть недостатки, которые связаны с точностью наведения, с определенными стартовыми проблемами и т. д. Они не решены, и россияне их еще будут исправлять по крайней мере в предсерийных испытательных пусках,

– как заметил Свитан.

Кроме того, до сих пор не понятно относительно боевой части ракеты. Предыдущие два удара были без нее, использовались болванки и поэтому был кинетический удар.

Он не такой эффективный, по сравнению с тем, какой мощности был удар, если бы ракета имела, допустим, 500-килограммовую боевую часть,

– сказал военный эксперт.

Все прекрасно понимают, что "Орешник" с боевой частью, как объяснил полковник ВСУ в запасе, может сложить 10 этажей, а с болванками – максимум пробьет 3 – 4 этажа. Поэтому россияне еще экспериментируют с боевыми частями.

К слову. В разведке Великобритании предположили, что Россия, вероятно, имеет лишь несколько ракет "Орешник". Это оружие, возможно, намного дороже других ракет, которые Россия сейчас использует против Украины. Использование "Орешника" против Украины, как считают в британской разведке, имело целью "стратегическое послание после неточных публичных заявлений России о том, что Украина совершила нападение на резиденцию президента России Путина".

"Пока предсерийный удар "Орешником" никого не напугал. Наоборот, пока Россия демонстрирует свою слабость, особенно в технологических решениях. Люди, которые разбираются в этом деле, прекрасно это осознают", – отметил он.

Поэтому это, по мнению военного эксперта, больше похоже на бряцание оружием, надувание щек именно для российского электората, ведь очень много в последнее время Путин получил негатива и в геополитике, и в войне.

За 2025 год он не смог объяснить россиянам, зачем было ликвидировано несколько сотен тысяч оккупантов, но при этом ни одна стратегическая задача не была выполнена. Также Путину нужно перекрыть последние конкретные удары лично по нему, которые связаны с событиями в Венесуэле и Иране,

– отметил Роман Свитан.

Поэтому главе Кремля нужно хоть что-то показать своему населению, которое по словам полковника ВСУ в запасе, живет холодильником и телевизором, в котором показали удар "Орешником" по Львовщине.

Какой была цель удара "Орешником" со стороны Кремля?