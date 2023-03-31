Российский публицист и оппозиционуный политик Андрей Пионтковский считает, что Владимир Путин это делает, в частности, для обмена. Об этом он рассказал 24 Каналу. Однако он считает, что этот поступок кремлевского диктатора того же сорта, что и его заявление о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Публицист уверен, что оба эти поступка будут иметь огромный обратный эффект.

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Пустой шантаж

По словам оппозиционного политика, решение Путина по поводу ядерного оружия в Беларуси направлено в первую очередь против Литвы и Польши.

Литовский парламент выступил с заявлением о том, что нужно прекратить "прислушиваться к этому маньяку с его ядерными угрозами". Это пустой шантаж,

– подчеркнул Пионтковский.

Андрей Пионтковский о пустых заявлениях и поступках Путина: смотрите видео

"Плюнул в лицо" Китаю

Он отметил, что Путин еще и поссорился с Китаем. Хотя Пекин агрессивно относится к Западу и поддерживает путинский режим, он категорически против распространения ядерного оружия. И потому Си Цзиньпин вписал в политическое заявление, которое они сделали вместе с Путиным в Москве, что "категорически против размещения ядерными государствами ядерного оружия на территориях неядерных стран".

Не успел Си долететь до Пекина, как Путин "плюет в лицо" своему сюзерену. Однако, министерство иностранных дел Китая сделало заявление по этому поводу и подтвердило предыдущую позицию КНР,

– заметил оппозиционер.

Андрей Пионтковский подчеркнул, что российские власти в таком состоянии, что все время совершают ошибочные ходы. Они руководствуются эмоциями: нагадить США, арестовать журналиста, угрожать всему миру. Путин понимает, что он во всем проигрывает, но он желает хотя бы на 10 минут почувствовать себя сильным. Однако весь мир смеется над ним.

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