Російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський вважає, що Владімір Путін це робить зокрема для обміну. Про це він розповів 24 Каналу. Проте він вважає, що цей вчинок кремлівського диктатора того ж ґатунку, що і його заява про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Публіцист впевнений, що обидва ці вчинки будуть мати величезний зворотний ефект.

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Пустопорожній шантаж

За словами опозиційного політика, рішення Путіна щодо ядерної зброї в Білорусі спрямоване в першу чергу проти Литви та Польщі.

Литовський парламент виступив з заявою про те, що потрібно припинити "дослухатися до цього маніяка з його ядерними загрозами". Це пустопорожній шантаж,

– наголосив Піонтковський.

Андрій Піонтковський про пустопорожні заяви та вчинки Путіна: дивіться відео

"Плюнув в обличчя" Китаю

Він зазначив, що Путін ще й посварився з Китаєм. Хоча Пекін агресивно ставиться до Заходу та підтримує путінський режим, він категорично проти розповсюдження ядерної зброї. І тому Сі Цзіньпін вписав до політичної заяви, яку вони зробили разом з Путіним у Москві, що "категорично проти розміщення ядерними державами ядерної зброї на територіях неядерних країн".

Не встиг Сі долетіти до Пекіну, як Путін "плює в обличчя" своєму сюзерену, Проте, міністерство іноземних справ Китаю зробило заяву з цього приводу і підтвердило попередню позицію КНР,

– зауважив опозиціонер.

Андрій Піонтковський наголосив, що російська влада в такому стані, що весь час робить помилкові ходи. Вони керуються емоціями: напаскудити США, арештувати журналіста, загрожувати всьому світу. Путін розуміє, що він у всьому програє, але він бажає, хоча б на 10 хвилин відчути себе сильним. Однак весь світ сміється над ним.

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