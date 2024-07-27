Арест Булгакова: в ISW проанализировали провалы экс-заместителя Шойгу

Арест бывшего заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова вызвал резонанс. Эксперты ISW связывают его с коррупцией и логистическими проблемами за время вторжения в Украину.

Институт изучения войны проанализировал ситуацию вокруг ареста генерала армии Дмитрия Булгакова, бывшего заместителя министра обороны России. Его был задержан 26 июля по обвинению в коррупции, что является частью более широкой кампании Кремля против высокопоставленных российских оборонных чиновников.

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Что стоит знать об аресте Булгакова

Аналитики акцентируют, что Булгаков использовал свое влияние в министерстве обороны России для лоббирования интересов Грязинского пищевого завода, который получил контракты на поставку питания для российской армии.

Согласно сообщениям, продукция завода была низкого качества, но продавалась по завышенным ценам.

Арест Булгакова вызвал одобрение среди российских военных блогеров, которые считают его ответственным за системные проблемы с логистикой, наблюдавшиеся в начале войны и продолжающие влиять на боевую эффективность российских войск.

Российские военкоры праздновали арест Булгакова, который, как они утверждали, был ответственным за системные проблемы логистики в начале полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

По сообщениям российских инсайдерских источников, расследования в отношении Булгакова велись с 2022 года, и он неоднократно был вызван на допросы в качестве свидетеля по делам о коррупции в минобороны Кремля.

Известно, что Булгаков был уволен с должности заместителя министра обороны России еще в сентябре 2022 года и переведен на другую, неуточненную должность. Вероятно, он не был тесно связан с возглавлявшим минобороны Шойгу.