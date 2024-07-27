Інститут вивчення війни проаналізував ситуацію навколо арешту генерала армії Дмитра Булгакова, колишнього заступника міністра оборони Росії. Його затримали 26 липня за звинуваченням у корупції, що є частиною ширшої кампанії Кремля проти високопоставлених російських оборонних посадовців.

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Що варто знати про арешт Булгакова

Аналітики акцентують, що Булгаков використовував свій вплив у міністерстві оборони Росії для лобіювання інтересів Грязинського харчового заводу, який отримав контракти на постачання харчування для російської армії.

Згідно з повідомленнями, продукція заводу була низької якості, але продавалася за завищеними цінами.

Арешт Булгакова викликав схвалення серед російських воєнних блогерів, які вважають його відповідальним за системні проблеми з логістикою, що спостерігалися на початку війни та продовжують впливати на бойову ефективність російських військ.

Російські воєнкори святкували арешт Булгакова, який, як вони стверджували, був відповідальним за системні проблеми логістики на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

За повідомленнями російських інсайдерських джерел, розслідування щодо Булгакова велися з 2022 року, і він неодноразово був викликаний на допити як свідок у справах про корупцію в міноборони Кремля.

Зверніть увагу! Відомо, що Булгаков був звільнений з посади заступника міністра оборони Росії ще у вересні 2022 року та переведений на іншу, неуточнену посаду. Ймовірно, він не був тісно пов'язаний зі Шойгу, що очолював міноборони.